PALPITES River Plate x Atlético-MG Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (29/10), ESCALAÇÕES

Prévia: River Plate x Atlético Mineiro – Previsão, notícias da equipe e escalações

Nesta terça-feira, o Atlético Mineiro visita o River Plate no Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. O Galo chega em vantagem após vencer o primeiro jogo por 3 a 0 em Belo Horizonte, resultado que coloca o time mineiro com um pé na final.

Análise do Confronto

O River Plate, comandado por Marcelo Gallardo, enfrenta um desafio monumental. No jogo de ida, os argentinos sofreram sua primeira derrota na Libertadores deste ano e também foi a primeira vez que saíram de campo sem balançar as redes na competição. Em uma situação semelhante em 2020, o River perdeu o primeiro jogo da semifinal por 3 a 0 contra o Palmeiras, mas conseguiu vencer o segundo por 2 a 0, embora insuficiente para avançar.

O time argentino vive um momento complicado, sem vencer há cinco partidas consecutivas em todas as competições, e sem marcar gols em quatro desses jogos. Apesar disso, o River Plate possui um desempenho impecável em casa nesta edição da Libertadores, tendo vencido todas as cinco partidas disputadas em Belgrano, sofrendo apenas um gol no total.

Por outro lado, o Atlético Mineiro está a um passo de voltar à final da Libertadores pela primeira vez desde que conquistou o título em 2013. O Galo nunca foi eliminado de um confronto de mata-mata da competição após vencer o primeiro jogo e busca encerrar um jejum de vitórias fora de casa na fase de semifinais, já que perdeu o jogo de ida das quartas para o Fluminense por 1 a 0.

Nos últimos doze jogos em que o Atlético marcou mais de um gol, a equipe mineira não foi derrotada, mostrando consistência no ataque. Além disso, o Galo venceu quatro dos cinco duelos que teve contra o River Plate na história da Libertadores, incluindo um triunfo por 1 a 0 no Monumental, nas quartas de final de 2021.

Notícias das Equipes

No River Plate, Rodrigo Aliendro ainda é dúvida devido a um problema no ombro, enquanto Agustin Sant’Anna segue se recuperando de dores no joelho. Marcos Acuña também ficou de fora do primeiro jogo por uma lesão muscular. Para esta partida, Paulo Díaz, Enzo Díaz e Nicolás Fonseca devem ser mantidos no time titular, após substituírem Acuña, Matías Kranevitter e Maximiliano Meza no jogo de ida.

No Atlético Mineiro, Bernard e Cadu seguem fora por lesões no joelho, e são esperados de volta apenas no final de novembro. Deyverson, autor de dois gols no primeiro jogo, e Paulinho, que marcou o outro, devem ser novamente as principais esperanças ofensivas do Galo.

Escalações Prováveis

**River Plate**: Armani; Bustos, Paulo Díaz, Pezzella, González Pirez; Simón, Kranevitter, Fernández; Barco, Borja, Colidio.

**Atlético Mineiro**: Everson; Lyanco, Battaglia, Alonso; Scarpa, Otávio, Franco, Arana; Hulk, Paulinho; Deyverson.

Previsão

Apesar de jogar fora de casa, é improvável que o Atlético Mineiro perca por uma diferença de três gols, dada sua consistência defensiva e força ofensiva. O River Plate possui um bom histórico em Belgrano, mas a vantagem construída pelo Galo é significativa. Nossa previsão é uma vitória do River Plate por 2 a 1, com o Atlético Mineiro avançando com um placar agregado de 4 a 2.

