Hulk tem novo atrito com a arbitragem e recebe o 50° cartão pelo Atlético-MG

Hulk teve um novo atrito com a arbitragem brasileira, no confronto contra o Palmeiras, nessa segunda-feira (17). O atacante paraibano recebeu dois cartões amarelos em sequência, por reclamação, e, consequentemente, foi expulso por Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro da partida entre os dois clubes pelo Brasileirão. O fato em questão ocorreu após uma falta marcada a favor do Atlético-MG. Com as advertências, o jogador do Galo chega ao seu 50º cartão com a camisa do Galo em 196 jogos.

Hulk tem novo atrito com o a arbitragem brasileira.. Gilson Lobo/AGIF

Antes de receber o seu primeiro cartão amarelo, após ser derrubado e ter sofrido uma falta que foi marcada, o atacante levanta reclamando com o árbitro. Rodrigo José Pereira de Lima, na sequência, pune o jogador pela primeira vez na partida. O atacante do Atlético-MG fica revoltado pela advertência, avança para cima do juiz e questiona o árbitro, que, em um intervalo de cinco segundos, levanta o amarelo pela segunda vez, configurando a expulsão.

Entre cartões amarelos e vermelhos, 26 dos recebidos por Hulk foram por reclamação, 52% das punições. Somando Campeonato Mineiro, Libertadores e Campeonato Brasileiro, já foram nove advertências na temporada atual.

Hulk foi expulso aos 30 minutos do confronto contra o Palmeiras. Reprodução/Premiere

Hulk tem novo atrito com a arbitragem, mas com velho conhecido

O atacante teve um novo atrito com a arbitragem, mas com um velho conhecido. Hulk já havia sido expulso por Rodrigo José Pereira de Lima em outra ocasião, no confronto contra o América-MG, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. No jogo em questão, o paraibano também recebeu dois cartões amarelos por reclamação.

Hulk recebeu o seu segundo cartão amarelo e foi expulso na partida contra o Palmeiras.. Reprodução/Premiere

Outra partida do atleta, que contou com Rodrigo José Pereira de Lima no apito, foi contra o Coritiba, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Mesmo vencendo por 2 a 1, o atacante paraibano também foi advertido com o cartão amarelo e, novamente, pelo mesmo motivo: reclamação.

A novela com a arbitragem em 2024 ganhou um novo capítulo, após as reclamações do atacante paraibano gerarem uma nota do Sindicato de Árbitros, depois do empate com o Cruzeiro em 2 a 2, pelo Campeonato Mineiro.

Atlético-MG ironiza árbitro e o acusa de mentir em súmula

Após todo o ocorrido, o clube mineiro se pronunciou sobre o episódio com a arbitragem. O Atlético-MG utilizou as suas redes sociais para postar o vídeo de um dublador, Gustavo Machado, que expressou as palavras ditas por Hulk.

Em súmula, Rodrigo José Pereira de Lima afirmou que o primeiro cartão amarelo aconteceu pelo atacante desaprovar a marcação da arbitragem, com palavras e gestos, e o segundo, que gerou o vermelho, pelo mesmo motivo. O árbitro também assinala que o paraibano gritou com ele de forma desrespeitosa e que ele se negou a sair de campo.

Árbitro relata o motivo da expulsão de Hulk. Reprodução/CBF

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba