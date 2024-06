8ª edição do Festival do Milho da Cecaf começa nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira (20) a 8ª edição do Festival do Milho da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf). O evento é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e acontece entre os dias 20 e 23 de junho, das 5h às 15h. A abertura oficial está prevista para às 7h, com a apresentação do grupo de xaxado ‘As Cangaceiras de Lampião’, mas já será possível encontrar milho a partir das 5h. Ainda nesta quinta-feira se apresenta o grupo ‘Idosos em Ação’ e outras atrações culturais.

Quem passar pelo local vai encontrar milho comercializado a preços acessíveis, música, comidas típicas e regionais, artesanato e produtos agrícolas. “O evento é uma das marcas do calendário da Cecaf e já integra a programação de eventos do Município. O espaço fica repleto de clientes de toda a Região Metropolitana vêm garantir o milho para as comidas juninas na Cecaf. O interessante é que lá também é possível encontrar uma variedade de produtos já prontos e, esse evento no mês de junho, aumenta as vendas e auxilia no escoamento da produção”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Trigueiro.

O Festival do Milho também vai oferecer serviços de saúde, com atualização do cartão de vacinas, testes rápidos e serviços odontológicos. Durante os dias de Festival do Milho, as tradicionais feiras da agricultura, que ocorrem às quintas e sábados, vão funcionar normalmente. Os artesãos da Cecaf também estarão presentes todos os dias. No local, será possível encontrar acessórios juninos para roupas, decoração, tiaras, chapéus, além de produtos em couro, chita, entre outros artigos. Na parte gastronômica, além do essencial milho na palha, será possível encontrar canjica, pamonha, beiju, bolo de milho, macaxeira, caldinhos, bode, galinha guisada, arroz de leite, entre outros pratos regionais do Nordeste.

Localização- A Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf) fica localizada na Avenida Hilton Souto Maior, 1.112 – José Américo,