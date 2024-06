Pentacampeão Cafu apresenta trajetória de sucesso no esporte para influenciar servidores municipais

A trajetória vitoriosa do jogador Cafu, pentacampeão da Seleção Brasileira de Futebol, e seu papel de liderança junto ao time brasileiro que venceu a Copa do Mundo em 2002 serviram de pano de fundo em palestra para motivar servidores da Prefeitura de João Pessoa. O encontro aconteceu durante o Congresso Técnico Esportivo Motivacional realizado pela Escola de Governo Municipal (Esgov), na tarde desta segunda-feira (17), no Teatro Pedra do Reino.

A palestra de Cafu teve como tema ‘Seja sempre o melhor naquilo que você faz’. Através do assunto, o jogador contou sua história, os ‘nãos’ que já recebeu no início de sua carreira e as tentativas frustradas de ingressar profissionalmente no futebol. “Recebi não nove vezes antes de começar a jogar no São Paulo. Mas sempre tive comprometimento, busquei aproveitar as oportunidades e tentar ser sempre o melhor no que eu fazia”, disse.

Cafu destacou seu papel como líder da seleção pentacampeã e disse que sempre quis ser o líder respeitado e não o líder temido, dividindo as responsabilidades e fazendo todos se sentirem importantes. “Não importa quem vai fazer o gol, ninguém ganha uma Copa sozinho”, afirmou.

O secretário de Gestão Governamental (Seggov), Diego Tavares, afirmou que a Prefeitura vê nos casos de sucesso no esporte um exemplo do que o prefeito Cícero Lucena busca para a gestão. “No dia-a-dia, cuidando da cidade, lidar com a experiência do esporte, da disciplina e da forma de agir, é muito importante”, disse.

O Congresso é realizado pela Escola de Governo Municipal, coordenada pela Secretaria de Administração (Sead), por meio do Programa João Pessoa Sustentável, e em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). A Esgov atua na busca por maior eficiência dos serviços prestados pela gestão municipal por meio da qualificação dos quadros técnicos.

O diretor da Esgov, Murilo Rabelo, afirmou que a escola busca, através das palestras, novas qualificações para os quadros técnicos da Prefeitura de João Pessoa. “Através dos seus exemplos, o jogador Cafu nos dá muitas lições de como devemos agir enquanto servidores públicos. E nosso trabalho na Esgov é com esse objetivo, de motivar e estimular os servidores municipais, estimular o espírito de liderança e a busca pela excelência”, declarou.