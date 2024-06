ONDE ASSISTIR Turquia x Geórgia ao vivo Eurocopa 2024, Palpites e Escalações HOJE (18/06)

A partida Turquia x Geórgia acontece hoje, HOJE (18/06) às 13 hs . Os jogos da EUROCOPA 2024 seguem empolgando o amante por futebol e acontecem no país sede, Alemanha.

A Euro 2024 começa com um emocionante confronto entre Turquia e Geórgia no Signal-Iduna-Park, em Dortmund, às 18h (horário local) deste sábado. Ambas as equipes estão ansiosas para iniciar a competição com o pé direito neste Grupo F altamente competitivo.

A Turquia, que já alcançou as semifinais da Euro em 2008, chega à Euro 2024 como favorita para avançar além da fase de grupos. Sob o comando de Vincenzo Montella, os Crescentes são esperados para superar a Geórgia, apesar de uma série recente de resultados irregulares.

Por outro lado, a Geórgia fará sua estreia em um grande torneio internacional, após garantir sua vaga na Euro 2024 com uma vitória nos pênaltis sobre a Grécia nos playoffs. A equipe de Willy Sagnol busca surpreender e provar sua capacidade em nível continental.

A Turquia vem de uma derrota por 2-1 contra a Polônia e está há cinco jogos sem vencer, incluindo três derrotas. No entanto, lideraram o Grupo D nas eliminatórias, à frente da Croácia, com 17 pontos em oito jogos.

A Geórgia, por sua vez, venceu Montenegro por 3-1 em seu último amistoso antes da Euro 2024, mantendo um registro impressionante recentemente. Embora sua preparação tenha sido limitada, a equipe pode se beneficiar do calendário do grupo, evitando Portugal até a terceira rodada.

**Turquia:** Gunok; Ayhan, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Guler, Yildiz, Akturkoglu; Yilmaz

**Geórgia:** Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

Espera-se um jogo equilibrado, com a Turquia buscando impor sua qualidade individual e a Geórgia lutando pela surpresa. A Turquia é favorita para sair com a vitória, mas a Geórgia pode oferecer resistência e até mesmo marcar seu primeiro gol em uma Eurocopa.

**Resultado Previsto:** Turquia 2-1 Geórgia

Este artigo oferece uma visão detalhada do confronto entre Turquia e Geórgia na Euro 2024, incluindo análise das equipes, expectativas para o jogo e prováveis escalações.

Onde assistir a Eurocopa 2024?

Durante a Euro 2024, os fãs de futebol no Brasil poderão acompanhar todos os 51 jogos através do Grupo Globo e da CazéTV, que foram designados como os canais oficiais de transmissão. Cada plataforma terá exclusividade sobre 25 partidas, oferecendo uma ampla cobertura para os espectadores brasileiros. A Rede Globo, líder em transmissão de TV aberta no país, irá exibir cinco jogos ao longo do torneio, destacando-se com a transmissão do jogo de abertura, uma partida de cada fase final e, claro, a grande final, proporcionando uma experiência completa para os entusiastas do esporte.

Essa distribuição estratégica garante que os fãs brasileiros possam desfrutar da Eurocopa 2024 com uma cobertura abrangente e acesso aos momentos mais emocionantes do torneio, desde o início até o momento decisivo da final. Com o compromisso das duas plataformas em oferecer uma narrativa envolvente e detalhada dos jogos, a expectativa é que o evento seja amplamente acompanhado e celebrado pelos amantes do futebol em todo o Brasil.

EURO2024

A Eurocopa 2024 será realizada na Alemanha, trazendo consigo uma mistura de tradição e modernidade. Este torneio marca a primeira vez que a Alemanha sediará a competição desde a reunificação do país, proporcionando uma oportunidade única para celebrar a unidade e o progresso. O campeonato contará com jogos em várias cidades icônicas, incluindo Berlim, Munique e Hamburgo, prometendo uma experiência diversificada tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Com uma infraestrutura robusta e uma rica história no futebol, a Alemanha está preparada para oferecer um evento inesquecível, destacando o melhor do futebol europeu.

A competição de EURO 2024 também será uma plataforma para algumas das maiores estrelas do futebol mundial, bem como uma oportunidade para novos talentos emergirem no cenário internacional. Espera-se que equipes tradicionais como Alemanha, França, Itália e Espanha desempenhem papéis importantes, mas surpresas e revelações são sempre possíveis em torneios de grande escala. Além disso, o torneio servirá como uma vitrine para as estratégias táticas inovadoras e o desenvolvimento contínuo do esporte. Com um formato renovado e uma expectativa de alta competitividade, a Eurocopa 2024 promete ser um espetáculo emocionante e imprevisível.