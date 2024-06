ASSISTIR Tocantinópolis X Maranhão VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (18/06), PALPITES

A PARTIDA entre Tocantinópolis X Maranhão válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (18/06) às 19 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Palpite

Tocantinópolis 3 X 1 Maranhão

Jogos anteriores Série D: Maranhão Perde para Tocantinópolis e Fluminense-PI Empata com Moto Club

As partidas do último fim de semana movimentaram o grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro, trazendo surpresas e reviravoltas na tabela de classificação.

Maranhão vs. Tocantinópolis

No duelo entre Maranhão e Tocantinópolis, o time visitante saiu vitorioso com um gol de Bismarck aos 29 minutos do primeiro tempo, garantindo a vitória por 1 a 0. Mesmo com a derrota, o Maranhão mantém a liderança do grupo A2 com 12 pontos. Já o Tocantinópolis, com a vitória, alcançou os 10 pontos, subindo para a terceira posição na tabela.

**Próximos Jogos:**

– O Maranhão enfrenta o Sampaio Corrêa na quarta-feira (5) pela partida de volta da final do Estadual, e no sábado (8), joga contra o Altos pela Série D como visitante.

– O Tocantinópolis, por sua vez, terá como próximo adversário o Águia de Marabá.

Fluminense-PI vs. Moto Club

Em um confronto emocionante, Fluminense-PI e Moto Club empataram em 2 a 2. Os gols do Fluminense-PI foram marcados por Weslley Smith e Kiko, enquanto Geovane Itinga e Paulo Rangel garantiram o empate para o Moto Club nos minutos finais.

Com o empate, o Fluminense-PI agora soma oito pontos, ocupando a sexta posição do grupo A2. O Moto Club, com nove pontos, está na quarta posição.

**Próximos Jogos:**

– O Fluminense-PI enfrentará o Cametá no próximo domingo, às 16h.

– O Moto Club, também no domingo, receberá o River-PI.

Análise

O grupo A2 da Série D está altamente competitivo, com mudanças frequentes na tabela de classificação. A vitória do Tocantinópolis sobre o líder Maranhão mostra o equilíbrio da competição, onde qualquer equipe pode surpreender.

Para o Maranhão, a derrota serve como um alerta para corrigir erros antes dos próximos desafios importantes tanto no Estadual quanto na Série D. O Fluminense-PI e o Moto Club, por outro lado, precisam buscar consistência para subir na tabela e garantir uma posição nos playoffs.

Considerações Finais

As próximas rodadas prometem mais emoções e disputas acirradas no grupo A2 da Série D. A liderança do Maranhão está ameaçada, e o equilíbrio entre as equipes indica que a definição dos classificados será emocionante até as últimas rodadas.

Fique atento aos próximos jogos e continue acompanhando a Série D para não perder nenhum detalhe das competições que movimentam o futebol brasileiro.

Confira a seguir o regulamento, a tabela completa e a divisão de grupos. Confira os jogos de hoje

