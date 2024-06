Caravana do Cuidar realiza edição especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa

Os serviços itinerantes da Caravana do Cuidar chegam ao Centro da cidade, nesta sexta-feira (14), com ações voltadas ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, comemorado no dia 15 de junho. A estrutura será montada no Parque Solon de Lucena (Lagoa), próximo a loja Torra, e vai realizar atendimentos das 8h às 12h.

Além dos serviços de saúde, assistência social, empregabilidade e direito do consumidor, normalmente ofertados pela Caravana, esta edição também será disponibilizado atendimentos do Programa de Atenção à Política da Pessoa Idosa (Pappi), Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

O teatro de fantoche da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), estará presente, assim como profissionais da Secretaria de Juventude, Esportes e Recreação (Sejer), promovendo atividades físicas, e os profissionais de embelezamento do Senac, com diversos serviços em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Dos serviços de assistência social, a população terá o atendimento do CadÚnico, porta de entrada para os benefícios sociais, como o Bolsa Família; atendimento do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da região; e do Programa Criança Feliz, voltado para gestantes e/ou crianças de até seis anos.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai disponibilizar os serviços de vacinação, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, atendimento médico, com encaminhamento para exames, atendimentos de auriculoterapia e atendimento odontológico. A Caravana do Cuidar ainda vai contar com a presença do Hemocentro, orientando sobre a doação de sangue.

Serão disponibilizadas também oportunidades no mercado de trabalho, por meio do Programa Acessuas Trabalho, que oferece cursos profissionalizantes e encaminhamentos pelo programa Jovem Aprendiz; e pelo Sine-JP, com o ‘Eu Posso’. O Procon-JP também participa, com o atendimento móvel, tirando dúvidas e orientando nas relações consumeristas.