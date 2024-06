Prefeitura capacita e orienta associações para implementação do Programa Cozinha Solidária

Nesta quarta-feira (12), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura de João Pessoa realizou evento de capacitação e orientação para implementação do Programa Cozinha Solidária, iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), do Governo Federal, com a participação de entidades sócio-assistenciais que desejem fazer parte do programa.

Além da capacitação, no auditório do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, também foi realizada a reunião da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan-JP), com os representantes de secretarias e coordenadorias municipais, com presidência sendo exercida por representante da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) da Prefeitura de João Pessoa, a secretária Norma Gouveia.

“Importante ter essa integração entre Caisan e associações pois temos o objetivo comum de ajudar a promover a segurança alimentar no Município, além de termos um maior conhecimento sobre o programa, que o Governo Federal oferece a oportunidade para que as associações possam participar”, completou a secretária.

A equipe técnica da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional e Economia Solidária (Dessan) realizou a apresentação dos detalhes do decreto federal que rege o Programa Cozinha Solidária e o representante da Secretaria de Planejamento também participou com explicações sobre a plataforma Transferegov, primordial para que sejam realizados os repasses.

O programa promove a produção e oferta de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Um dos princípios da Cozinha Solidária é a sua operação de maneira voluntária, por meio dos esforços da comunidade, com recursos advindos de parceiros ou doações individuais, com o programa, essas cozinhas receberão de modo complementar, apoio para sua produção de refeições. Nestes locais também devem ser desenvolvidas atividades de interesse coletivo como oficinas de formação e ações de educação alimentar e nutricional.