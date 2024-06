O que é Nepo Baby? Veja exemplos na Paraíba

Lucas Veloso e o pai, Shaolin. Reprodução

Com a viralização do termo “nepo baby” após a declaração de Sasha Meneghel, a filha de Xuxa, nas redes sociais afirmando ser uma “nepo baby”, o Jornal da Paraíba preparou uma lista com os principais “nepo babies” do estado. A lista tem nomes como Lucas Veloso, Luan Estilizado e mais.

O que é um ‘nepo baby’?

O termo que vem viralizando na internet é a junção das palavras “nepotismo”, usada na política em casos de favorecimentos de parentes em cargos públicos; e baby, bebê em inglês.

Resumindo, são pessoas famosas e bem-sucedidas que são filhos ou parentes de outras pessoas famosas e bem-sucedidas.

O termo foi utilizado pela primeira vez em 2022, quando a revista americana “Vulture” publicou um artigo intitulado “How a Nepo Baby Is Born” (como nasce um bebê nepo, em tradução do inglês).

A revista “New York Magazine”, do mesmo grupo, também falou sobre o “nepo-baby boom de Hollywood” na época. Foi aí que a discussão começou a ganhar corpo.

‘Nepo babies’ da Paraíba

Lucas Veloso, filho de Shaolin

Filho do humorista Shaolin, que morreu em 2016, em Campina Grande, Lucas Veloso segue a carreira do pai como humorista. Além disso, ele é ator e multi instrumentista.

Lucas participou da novela Velho Chico (2016), do remake de Os Trapalhões (2017) e da sitcom ‘Dra. Darci’ desde de 2018. As obras estão disponíveis para serem assistidas no Globoplay.

Divulgação/Lucas Veloso

Mike Deodato Jr, filho de Deodato Borges

O quadrinista Mike Deodato Jr é filho do jornalista e também artista Deodato Borges, criador do super-herói Flama.

Após a morte do pai, Mike contou durante um painel da CCXP de 2018 que não conseguia desenhar o personagem de seu pai após sua morte.

Deodato disse que trabalhar na Marvel foi a realização de um sonho (Foto: Arquivo Pessoal).

Luan Estilizado, filho de Amazan

Filho do também artista e sanfoneiro Amazan, Luan Estilizado teve seu primeiro contato com um acordeon de brinquedo aos nove anos e seu pai logo percebeu o dom para a música. Ele gravou seu primeiro CD aos 11 anos. Aos 18, ele já tinha cinco álbuns em seu currículo.

Luan Estilizado promete colocar todo mundo para dançar forró na abertura da Festa da Luz.

Amazan nasceu em Campina Grande mas, foi criado em Jardim do Seridó, interior do Rio Grande do Norte. Em 1989, ele gravou seu primeiro LP, “Naturalmente”, iniciando sua carreira solo.

Mô Lima e João Lima, filho e neto de Pinto do Acordeon

O músico, cantor e compositor Mô Lima é filho do também cantor e compositor Francisco Ferreira Lima, mais conhecido como Pinto do Acordeon. O sobrinho dele, João Lima, também seguiu a mesma carreira musical.

João Lima e Mô Lima, neto e filho de Pinto do Acordeon. Reprodução

Juntos, eles fizeram uma música que viralizou em 2024. “Levaram Meus Cachorros” conta a história do sequestro dos cães do cantor Nattan pela dupla sertaneja Henrique e Juliano e bombou no TikTok com mais de 2 milhões de visualizações.

Pinto do Acordeon iniciou sua carreira nos anos 70 e, em sua carreira tem hits como “Paixão de Beata”, composição de autoria do artista, veiculada na trilha sonora da novela Tieta (TV Globo) em gravação do próprio Pinto do Acordeon.

João Lacerda e Genival Lacerda Filho, filhos de Genival Lacerda

Filhos do cantor e compositor Genival Lacerda, João Lacerda segue a veia artística e musical de seu pai, enquanto Genival Lacerda Filho foca na produção de conteúdos digitais.

Linda Ramalho, filha de Zé Ramalho

Linda Ramalho é a filha do cantor e compositor paraibano Zé Ramalho. Diferente de seu pai, que teve uma carreira focada no forró e MPB, Linda focou no gênero do rock.

A artista gravou as músicas de seu pai no álbum “Linda Ramalho canta Zé Ramalho”, com dez músicas da obra autoral do compositor paraibano em gravações que tendem para o rock.

Lara Amélia, filha de Flávio José

Filha do cantor Flávio José, Lara Amélia é uma artista sanfoneira que vem se destacando no mercado. Em seu repertório, a cantora conta com hits como “Espumas ao Vento”, “Amor de Geladeira” e “Essa Saudade”.

Flávio José e a filha Lara Amélia. Reprodução

Marcelinho Paraíba, filho de Pedro Cangula

O jogador Marcelinho Paraíba, ex-jogador com passagem pela Seleção Brasileira e grandes clubes do futebol nacional e internacional, é filho do também jogador, e agora treinador, Pedro Cangula, ídolo do Campinense. E o filho de Marcelinho Paraíba, Marcelinho Junior, também segue a carreira no futebol e, aos 21 anos, joga no Treze.

Warley Jr., filho de Warley

Warley Jr. é filho do ex-atacante Warley, o W9, que conquistou três campeonatos estaduais e uma Série D pelo Botafogo-PB.

Warley Jr. vem mirando em seguir os passos do pai e conquistar os campos de futebol.