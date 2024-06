Funjope leva autêntico forró nordestino para três mercados públicos nesta sexta-feira

O São João Multicultural de João Pessoa 2024, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), tem programação no Polo Feiras nesta sexta-feira (14), a partir das 8h. Três grupos de forrozeiros vão levar o autêntico forró nordestino para os mercados públicos do Bairro dos Estados, Mangabeira e Torre.

“Nosso projeto de São João é multicultural exatamente por isso, porque nós estamos levando manifestações de cultura popular, forró pé de serra, quadrilhas juninas, de música, local e nacional, para diversos cantos da cidade”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Além disso, ele ressalta que a Funjope foca também nas feiras. “São espaços extremamente importantes para o dia a dia da cidade. Enquanto o cidadão, o pai de família, a dona de casa fazem sua feira, eles podem se divertir e valorizar a boa música junina. Por isso, privilegiamos trios pé de serra nos mercados públicos e nas feiras”, observa.

O Quarteto Preto no Branco se apresenta em Mangabeira, a partir das 8h, e vai levar um repertório no clima do São João. Para Fernando Azevedo, um dos integrantes do grupo, a iniciativa da Funjope é muito positiva, tanto que ele sugere a realização durante o ano todo.

“Esse projeto deveria ser ampliado para fora da época junina, pois é nossa raiz cultural em relação à música, acho de suma importância. Uma sugestão seria o forró nas praças, cada sábado numa diferente. Quanto mais se divulga, mais valorizado fica”, pontua. O músico, responsável pelo baixo e voz do grupo, estará acompanhado por Marilon, na zabumba e voz; Valdir Lima, no triângulo e voz; e Adelson, na voz.

No Bairro dos Estados se apresenta o instrumentista Joca do Acordeon, também a partir das 8h. Já ao meio-dia, o arrasta-pé será no Mercado da Torre, com o Forró da Mala.

Programação – No próximo sábado (15) tem o Trio Amigos do Forró, a partir das 8h, no Mercado Público do Bessa. Também às 8h, o Mercado de Cruz das Armas vai contar com a animação do Trio Chameguinho do Forró.

O Trio Trinca do Forró será a atração no Mercado Central na sexta-feira (21), a partir das 9h e, ao meio-dia, encerrando a programação do Polo das Feiras, o Trio Xote Nós 3 fará uma apresentação animada no Mercado de Tambaú.

A programação no Polo Feiras começou na quarta (12), no Mercado de Jaguaribe, com o Grupo Tamborete de Forró.