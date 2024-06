Secretaria de Habitação promove ação de saúde para mulheres em parceria com o Sesc

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação (Semhab), está realizando, nesta quarta (12) e quinta-feira (13), mais uma ação de saúde voltada para as mulheres dos residenciais. Desta vez, a ação ocorre em parceria com o programa ‘Sesc Saúde Mulher’. Nesta quarta-feira, foram atendidas as mulheres do Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias. Na quinta, será a vez das moradoras do Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul, realizarem exames de mamografia e citológicos.

Nesse primeiro dia, antes de fazer os exames, as mulheres participaram de uma palestra com a enfermeira e gerente da Unidade Sesc Saúde Mulher, Sheila Ramalho, que mostrou a importância dos exames periódicos para prevenir a ocorrência de doenças inflamatórias e serve como prevenção para o câncer.

A secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, disse que as ações de saúde são importantes, pois previnem doenças que podem ser evitadas com o devido acompanhamento médico. “A parceria com Sesc é antiga e ano passado muitas mulheres participaram da ação. Este ano, elas novamente estão sendo atendidas pelo programa ‘Sesc Saúde Mulher’. O resultado dos exames é entregue em, no máximo, 15 dias úteis e elas são orientadas a adotar cuidados para ficar com a saúde em dia”, afirmou.

Socorro Gadelha ressaltou que todo o trabalho é acompanhado pela equipe técnica e social da Semhab e tudo faz parte do programa pós ocupacional que é mantido pela Prefeitura de João Pessoa.

Telma Gama de Oliveira de 74 anos, moradora do Vista do Verde, disse que foi muito bem atendida e parabenizou a iniciativa da Secretaria, pois deu a ela a oportunidade de fazer os exames preventivos sem sair de casa. “Estou me sentindo a caçula da turma. Fiz somente o exame citológico porque recentemente fiz o de mama. Eu adorei ter participado do programa oferecido pela prefeitura em parceria com o Sesc”, comemorou.

Outra dona de casa que também agradeceu a iniciativa de Semhab foi a Maria Aparecida de Jesus. Ela contou que ano passado também participou e fez todos os exames, mas esse ano fez apenas o citológico. “Tenho 59 anos e sempre procuro um médico para manter os exames em dia, já que com o passar do tempo e a idade avançando os problemas de saúde começam a aparecer. E é melhor a gente se prevenir, porque com saúde a gente não pode brincar”, revelou.

Ação Mais – Também nesta quarta-feira, os moradores do Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul, participaram da última atividade do Programa Ação Mais, um trabalho que é realizado pela Semhab em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). A ação teve o apoio da direção da Escola Municipal Deputada Lúcia Braga, onde foi montada a estrutura para receber as pessoas. Foram oferecidos serviços de recadastramento e atualização do Bolsa Família, inscrições para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para o curso de costura industrial.