Funjope inicia programação junina no Polo Feiras a partir desta quarta

O São João Multicultural 2024, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, tem programação no Polo Feiras a partir desta quarta-feira (12) com grupos de forrozeiros. A festança começa no Mercado de Jaguaribe, a partir das 8h, com o Grupo Tamborete de Forró.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, ressalta que esta ação integra diversas culturas, culturas populares, literatura de cordel, os trios pé de serra, as quadrilhas juninas, shows no Parque Solon de Lucena e a Prefeitura decidiu também investir nos bairros, por meio dos mercados.

“Estamos, a partir de agora, abrindo esse momento com trios de forró pé de serra realizando shows nos mercados, nas feiras da cidade. Jaguaribe é um mercado extremamente tradicional e é merecedor de um show. Enquanto a dona de casa, o pai de família, o cidadão estão ali fazendo suas compras, podem escutar uma boa música e manter-se conectado a essa cultura de São João da nossa cidade”, acrescenta.

Programação – A programação segue nesta sexta-feira (14) no Mercado do Bairro dos Estados, com três atrações. A primeira será o instrumentista Joca do Acordeon, a partir das 8h. No mesmo horário, tem o som do Trio Preto no Branco, no Mercado Público de Mangabeira. Já ao meio-dia, o arrasta-pé será no Mercado da Torre, com o Forró da Mala.

No sábado (15) tem o Trio Amigos do Forró, a partir das 8h, no Mercado Público do Bessa. Também às 8h, o Mercado de Cruz das Armas vai contar com a animação do Trio Chameguinho do Forró.

O Trio Trinca do Forró será a atração no Mercado Central na sexta-feira (21), a partir das 9h e, ao meio-dia, encerrando a programação do Polo das Feiras, o Trio Xote Nós 3 fará uma apresentação no Mercado de Tambaú.