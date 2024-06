Prefeitura de João Pessoa promoverá capacitação sobre o Programa Cozinha Solidária

10/06/2024 |

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura de João Pessoa promoverá na próxima quarta-feira (12), no auditório do Centro Administrativo Municipal, a partir das 9h da manhã, evento de capacitação e orientação para implementação do Programa Cozinha Solidária.

O Programa Cozinha Solidária é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), do Governo Federal, que a Prefeitura de João Pessoa aderiu.

O público-alvo do evento são as entidades sócio-assistenciais que desejem fazer parte do programa Cozinha Solidária, que promove a produção e oferta de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. No evento, as entidades terão informações de como se cadastrar na plataforma Transferegov, sobre a legislação pertinente, documentação necessária e critérios para participação no programa.

“Entendemos as Cozinhas Solidárias como mais uma ferramenta de promoção da segurança alimentar e a Prefeitura de João Pessoa sai na frente, fazendo esse chamamento para que as organizações sociais que já realizam trabalho deste tipo recebam toda a orientação necessária e tirem suas dúvidas para que a parceria com o Ministério se dê de forma tranquila”, reforçou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social.

Um dos princípios do Programa Cozinha Solidária é a sua operação de maneira voluntária, por meio dos esforços da comunidade, com recursos advindos de parceiros ou doações individuais, com o programa, essas cozinhas receberão de modo complementar, apoio para sua produção de refeições. Nestes locais também devem ser desenvolvidas atividades de interesse coletivo como oficinas de formação e ações de educação alimentar e nutricional.