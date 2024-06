Camarim da Saúde vai prestar assistência à população nos festejos juninos de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai promover o ‘Camarim da Saúde’ para prestar assistência e garantir serviços de saúde à população durante o São João Multicultural. Dentre os serviços que estarão disponíveis nas festas juninas da Capital, estão atendimentos médico e de enfermagem, vacinação e testes de HIV e sífilis.

A assistência em saúde estará disponível à população já nesta segunda-feira (10), na abertura do Festival Municipal de Quadrilhas Juninas, que acontece até o dia 13 de junho, na praia de Cabo Branco. Os serviços também serão ofertados nos shows que serão realizados no Parque Solon de Lucena, no Centro, onde grandes nomes do forró estarão se apresentando no palco, a partir do dia 20 de junho. O serviço ficará disponível a partir das 18h, nos dias dos eventos.

“Nossa missão como serviço público é prestar uma assistência em saúde de qualidade à população de João Pessoa durante os festejos juninos, já que trata-se de uma das festas mais tradicionais da nossa região e com a presença de um grande público. No Camarim da Saúde teremos atendimento em urgência e emergência, vacinas, Samu-JP, presença de profissionais médicos, de enfermagem e toda uma logística para garantir a integridade da saúde do público presente aos eventos”, destacou a diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Alline Grisi.

Serviços – No Camarim da Saúde será ofertado atendimento médico e de enfermagem, vacinação contra a Covid-19 e outras doenças, testagem de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV e sífilis, além de outros serviços de prevenção e promoção à saúde. O trabalho será realizado pelas equipes de Atenção à Saúde da SMS e do Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (CTA).

O Camarim da Saúde tem sido disponibilizado nos grandes eventos festivos realizados pela Prefeitura de João Pessoa, a exemplo do Forró Verão, Folia de Rua – Carnaval, Paixão de Cristo e São João Multicultural.