Gusttavo Lima presenteia fã com carro em Campina Grande

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu a plateia de cerca de 70 mil pessoas do show que realizou no Parque do Pov em Campina Grande no início da madrugada deste sábado (8), ao presentear uma fã com um carro zero KM.

A surpresa aconteceu quando, em determinado momento do show, o cantor mineiro chamou uma mulher que estava na arena de shows, identificada como Suzi, para subir no palco e lhe dar um abraço. Enquanto falava com a fã no palco, Gusttavo Lima aproveitou para fazer uma brincadeira com ela, pedindo para que escolhesse entre R$ 1 mil ou um presente misterioso.

Suzi escolheu o presente, que foi revelado por uma caixa aberta pelo cantor: um carro zero KM, avaliado em R$ 70 mil. No palco, a fã, que nasceu no Rio de Janeiro, mas vive atualmente na cidade de Campina Grande, chorou e optou pelo prêmio em dinheiro ao invés do carro físico.

No decorrer do show, que se iniciou às 0h40 com a música “Desejo Imortal”, que teve duração de 2h20 minutos, Gusttavo Lima distribuiu prêmios, conversou com a plateia e chegou a dançar com uma criança nos braços no palco principal do Parque do Povo.