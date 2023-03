Força tarefa

Profissionais da Saúde de João Pessoa integram missão humanitária em território Yanomami

29/03/2023 | 20:00 | 42

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) enviou profissionais para participar diretamente de uma força tarefa humanitária aos povos indígenas da tribo Yanomami. A ajuda por meio dessa equipe visa colocar em prática uma série de medidas de socorro para amenizar a situação dos indígenas.

Dentre os profissionais da Saúde de João Pessoa que participam da missão, estão integrantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP). “Por três vezes, já fomos acionados somente este ano para Missão Yanomami. Neste período, recebemos treinamentos e capacitações no Centro de Simulações Realísticas do Albert Einstein, em São Paulo, para urgências adultas e pediátricas. Na Missão Yanomami, tivemos participação de vários enfermeiros voluntários, a exemplo de Rodrigo Lins, José Rafael, Tatyana Pena Forte, Idalmo Kleber, Cristiane da Silva e Thalita Rodrigues, onde tivemos também o apoio da médica Lalia Suassuna, todos representando João Pessoa e a Paraíba nesta missão humanitária”, destacou Walber Frazão, coordenador de enfermagem do Samu-JP.

A atuação conjunta conta com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), Exército Brasileiro, Ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Gestão e Inovação em Serviços Públicos, além da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), dentre outros órgãos.