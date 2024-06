Caravana do Cuidar realiza 150 atendimentos no bairro Muçumagro

07/06/2024 |

18:00 |

1

A Caravana do Cuidar, projeto itinerante promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou, nesta sexta-feira (7), mais uma edição no bairro Mucumagro. Foram registrados 150 atendimentos nos serviços de assistência social, saúde e direito do consumidor.

Luana Sabino é moradora do bairro e elogiou o serviço e a rapidez do atendimento. “Eu pensei que ia passar a manhã toda aqui, mas estou saindo logo cedo e já com o meu cadastro do Bolsa Família atualizado”, enfatizou. Ela usa o benefício para ajudar nas despesas que tem com os dois filhos e com a casa.

O Programa Criança Feliz, que atua nos bairros, por meio de visitas domiciliares, com a finalidade de apoiar e acompanhar o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância, além de apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais, está presente na Caravana do Cuidar para informar as moradoras sobre o Programa e também realizar novas adesões, como a da Mariana Silva, mãe de dois filhos.

“Eu já conhecia o Programa quando morei em outra cidade. Quando vi aqui resolvi aproveitar para cadastrar minha filha, que já está com seis meses. É um programa muito importante e fez toda a diferença no desenvolvimento do meu menino, por isso quero ter essa experiência também com ela”, destacou.

Atendimentos – A passagem da Caravana do Cuidar pelo bairro Muçumagro resultou em 150 atendimentos, sendo 32 do Bolsa Família; seis adesões ao Programa Criança Feliz; nove cadastros no Eu Posso; quatro atendimentos do Procon-JP; 26 atendimentos médicos; 33 vacinas aplicadas; nove aferições de pressão arterial; nove testes rápidos e glicemia e 22 de Ists.