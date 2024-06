Arraiá Integrativo leva muito forró, comidas típicas e inclusão aos usuários do Equilíbrio do Ser

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS) Equilíbrio do Ser se transformou em um grande ‘Arraiá Integrativo’ na tarde desta quarta-feira (5). Forró, comidas típicas e muita inclusão deram o tom da festa junina promovida pelo serviço, onde estavam presentes usuários, familiares e funcionários do Centro.

O diretor geral do CPICS Equilíbrio do Ser, João Morais, explicou que esta foi a segunda edição do evento, fruto de uma demanda que surgiu a partir da sugestão dos próprios usuários. “O Arraiá Integrativo do Equilíbrio do Ser veio para comemorar esse momento que é da nossa cultura e das nossas raízes. E nada mais terapêutico do que promover essa interação social e esse bem-estar através do forró, que é nossa tradição, assim como da partilha das comidas típicas, onde participam usuários, servidores e familiares”, afirmou.

O Arraiá Integrativo tem como objetivo a valorização da nossa cultura, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além da inclusão e a interação social.

A dona de casa Ana Cláudia Lacerda, moradora do bairro Anatólia e usuária do CPICS Equilíbrio do Ser, afirma que o evento simboliza uma festa muito importante da nossa região. “É uma ocasião muito importante, pois em uma festa junina nós participamos todos juntos, brincamos, comemos, dançamos e nos divertimos bastante simbolizando o São João”, disse.

Para a moradora de Cruz das Armas, Miraci Rafael, que também é usuária do serviço, a festa junina do CPICS é um momento de celebrar a vida. “A festa junina é um momento de celebração, onde comemoramos junto com nossos familiares, amigos, professores e terapeutas, que formam uma ótima equipe”, completou.

Serviço – Os Centros de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS) são unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que ofertam atividades individuais e coletivas para a população. Para ter acesso ao serviço, o cidadão deve ir ao local com documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência em João Pessoa.

No serviço, o usuário passará por uma escuta qualificada para identificar as terapias mais indicadas para a sua particularidade. Mais informações sobre o Equilíbrio do Ser podem ser adquiridas pelo telefone (83) 3213-7634.