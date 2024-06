Prefeitura inicia atividades em alusão à Semana do Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa realizará, nesta terça-feira (4), a abertura da Semana do Meio Ambiente, com a realização do seminário ‘Nortear Caminhos Sustentáveis com foco na Biodiversidade de Meio Ambiente’. O evento gratuito será realizado no auditório da Uniesp, na BR-230, das 9h às 12h.

Já na quarta-feira (05), quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, técnicos da Semam, em parceria com servidores do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba (TRT-PB) farão o plantio de 300 mudas de árvores nativas na área do Parque Cabo Branco, a partir das 9h. As mudas das espécies ipês amarelo, rosa, branco e roxo, trapiá, aroeira, craibeira, araçá boi, pata de vaca, freijó, castanheira do Maranhão, flamboyant e urucum são produzidas pelos técnicos do Viveiro de Plantas Nativas.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que as atividades da Semana do Meio Ambiente proporcionam um espaço para reflexão e debates. “É importante que a gente pare por um momento nossos afazeres e possamos debater, propor novas soluções, ter um espaço para a troca de ideias. E a Semana do Meio Ambiente tem se mostrado como esse espaço de troca. O seminário, sem dúvida, será um momento de acesso a conteúdos, às experiências exitosas de outras cidades na área de meio ambiente e sustentabilidade, além de ser um espaço para que os profissionais da área possam enriquecer suas redes de contato”, destacou.

Programação 04 de junho

9h – Abertura – Welison Silveira – Secretário de Meio Ambiente

9h15 – Apresentação do trio de cordas Artemusas

9h30 – Entrega dos triciclos elétricos para carroceiros e agentes de coleta seletiva

10h – Palestra I – Isabela de Roldão – Vice-prefeita do Recife

10h45 – Painel I – Mulheres do Clima

11h30 – Painel II – Nortear Caminhos Sustentáveis

12h – Palestra II – Pryscilla Dora – Fundadora do Instituto de Incubação e Aceleração

12h30 – Apresentação da Companhia Municipal de Dança

13h – Encerramento

Oficinas

10h – Oficina de Educação Ambiental – Professora Cláudia Cunha da UFPB e da ONG Mares Sem Plásticos

10h30 – Verde Arbítrio – Práticas em ODS – Patrícia Gigliola

11h – Sebrae – Empreendedorismo Ambiental – Thiago Jatobá

11h30 – Oficina de Capacitação para ONG – Captação de Recursos – Pryscilla Dora

12h – Carbono Neutro – Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa – Júnior Figueiredo