Inscrições para a Corrida Noturna do Consumidor encerram nesta sexta-feira; evento ocorre no dia 22

As inscrições para a Corrida Noturna do Consumidor, promovida pelo Procon-JP, terminam nesta sexta-feira (21). O evento, que está em sua segunda versão, será realizado neste sábado (22), com largada no Busto de Tamandaré, em Tambaú, às 20h30. A inscrição é feita de forma virtual e exclusivamente no endereço www.race83.com.br.

A corrida encerra as várias atividades em homenagem ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março. O evento é uma promoção da Prefeitura de João Pessoa, com realização da Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor.

“O objetivo do evento é promover a prática esportiva e ressaltar a importância do consumo consciente e da proteção ao consumidor, com destaque para o compromisso da Secretaria em zelar não apenas pelos direitos do cidadão, como também estimular um estilo de vida mais saudável através das atividades físicas”, ressaltou Junior Pires, secretário de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa.

Categorias – Os interessados em participar do evento esportivo podem escolher uma de três categorias: geral (masculino e feminino), PCD cadeirante e PCD não cadeirante, com as modalidades de pagamento da inscrição divididas em público em geral, idosos (60+), PCD cadeirante, PCD não cadeirante e servidor público municipal (vagas limitadas).

O percurso contempla 5km e 10km, com largada às 20h30 e previsão de chegada até 2 horas depois. A idade mínima para participar da corrida é, obrigatoriamente, de 14 anos.

Diversas atividades – A passagem do Dia Mundial do Consumidor vem sendo comemorado desde o início do mês de março com várias ações. Além da corrida, o consumidor foi beneficiado com o mutirão para negociação de dívidas, ações voltadas para a mulher e o lançamento de mais um programa de inclusão para o cidadão pessoense: a Escola do Consumidor.

Valores das inscrições:

Público geral: R$ 109,90 + 1kg de alimento não perecível;

Idosos (maiores de 60 anos): R$ 54,95 + 1kg de alimento não perecível;

PCD cadeirante: R$ 54,95 + 1kg de alimento não perecível;

PCD não cadeirante: R$ 54,95 + 1kg de alimento não perecível;

Servidor público de João Pessoa (100 vagas): R$ 54,95 + 1kg de alimento não perecível.