Equilíbrio do Ser realiza ‘Arraiá Integrativo’ para usuários nesta quarta-feira

04/06/2024 |

07:30 |

O clima de São João vai tomar conta do Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS) Equilíbrio do Ser nesta quarta-feira (5). A partir das 14h será realizado mais uma edição do Arraiá Integrativo, celebração voltada aos usuários e funcionários do serviço, que está localizado na Avenida Sérgio Guerra, n°148, no bairro do Bancários.

“É uma oportunidade de celebrar nossa cultura, valorizar nossas raízes e ancestralidade. A música, a dança, especialmente o forró que é um patrimônio imaterial de nossa região, traz alegria, promove bem-estar e interação social. Tudo isso é muito terapêutico”, destaca o diretor geral do CPICS Equilíbrio do Ser, João Morais.

O momento contará com a animação do trio de forró Expressão Nordestina, além de apresentações culturais dos usuários e a partilha de comidas típicas organizada por todos que compõem o Centro.

Serviço – Os Centros de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS), administrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ofertam diversas atividades individuais e coletivas para a população pessoense. Para ser atendido no serviço, o interessado deve comparecer ao serviço portando documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

No local, o usuário passará por uma escuta qualificada para identificar as terapias mais indicadas para a sua particularidade. Para mais informações sobre o Equilíbrio do Ser, a população pode entrar em contato através do telefone 3213-7634.