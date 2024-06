Flamengo x Bolivar Sorteio da Libertadores 2024 Oitavas de Final

Sorteio da Libertadores 2024: Onde Assistir à Definição das Oitavas de Final

O aguardado sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2024 ocorrerá hoje, 3 de junho, às 13h (horário de Brasília), na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Este evento, que também definirá o chaveamento das equipes até a final, será transmitido ao vivo e online pela plataforma de streaming Star+, que retransmite o sinal do canal ESPN. Os assinantes podem acompanhar o sorteio pelo computador ou através do aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS. A assinatura mensal do Star+ custa atualmente R$ 40,90.

Como Funciona o Sorteio

As 16 equipes classificadas para as oitavas de final foram divididas em dois potes. O Pote 1 contém os vencedores de cada grupo da fase anterior, enquanto o Pote 2 inclui os segundos colocados. No sorteio, cada equipe do Pote 1 será emparelhada com uma equipe do Pote 2, resultando em oito confrontos de ida e volta. É importante notar que o sorteio é aberto, ou seja, qualquer time do Pote 1 pode enfrentar qualquer time do Pote 2, e as equipes do Pote 1 terão a vantagem de jogar em casa no segundo jogo.

Divisão dos Potes

Pote 1 (Primeiros Colocados dos Grupos)- **Fluminense (BRA)** – Grupo A

– **São Paulo (BRA)** – Grupo B

– **1º do Grupo C (a definir)**

– **Junior Barranquilla (COL)** – Grupo D

– **Bolívar (BOL)** – Grupo E

– **Palmeiras (BRA)** – Grupo F

– **Atlético-MG (BRA)** – Grupo G

– **River Plate (ARG)** – Grupo H

Pote 2 (Segundos Colocados dos Grupos)- **Colo-Colo (CHI)** – Grupo A

– **Talleres (ARG)** – Grupo B

– **2º do Grupo C (a definir)**

– **Botafogo (BRA)** – Grupo D

– **Flamengo (BRA)** – Grupo E

– **San Lorenzo (ARG)** – Grupo F

– **Peñarol (URU)** – Grupo G

– **Nacional (URU)** – Grupo H

Situação do Grupo C

Devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, a classificação do Grupo C ainda não está definida. O Grêmio tem dois jogos atrasados, que serão disputados em 4 de junho contra o Huachipato, no Chile, e em 8 de junho contra o Estudiantes, em Curitiba (PR). A situação atual do grupo é a seguinte:

– **The Strongest**: Líder com 10 pontos, já garantido nas oitavas, aguarda os jogos do Grêmio para saber sua posição final.

– **Huachipato e Grêmio**: Vice-líder com 8 pontos e terceiro colocado com 6 pontos, respectivamente, disputam a última vaga restante. O Grêmio precisa vencer ambos os jogos para avançar como primeiro colocado.

– **Estudiantes**: Eliminado com 4 pontos, mas ainda pode buscar uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana 2024.

Como Assistir ao Sorteio

Pelo Computador

1. **Acesse o site do Star+ (starplus.com/pt-br/home)** no horário do sorteio e faça login.

2. **Clique no banner do evento** ou vá para a aba “ESPN”.

3. **Selecione o ícone da bola de futebol** no quadrante “Esportes”.

4. **Escolha o destaque do sorteio da Libertadores** no menu “Conmebol Libertadores”.

Pelo Celular

1. **Abra o app do Star+** e faça login na hora do evento.

2. **Toque no destaque do sorteio** da Libertadores ou vá para a seção “ESPN”.

3. **Selecione o ícone da bola de futebol** para acessar a transmissão ao vivo e online.

Conclusão

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2024 é um evento crucial que definirá os confrontos decisivos da competição. Com a transmissão ao vivo e online pelo Star+, os fãs de futebol poderão acompanhar todos os detalhes e torcer por seus times favoritos. Fique atento às instruções para garantir que você não perca nenhum momento desse emocionante sorteio.

