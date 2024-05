NEon terá desafios com games e robótica para estudantes

Arquivo pessoal/Giordano Oliveira. Especial Publicitário

Um verdadeiro laboratório que mostra as várias oportunidades do empreendedorismo, da inovação e sustentabilidade para empreendedores, profissionais e também para os estudantes, seja da educação básica ou do ensino superior. Assim será o Nordeste On 2024, o NEon, que será realizado em João Pessoa, nos dias 6 e 7 de junho, e terá vários espaços e atividades para receber o público escolar.

Além de palestras e debates sobre startups e processos de inovação empresarial, um dos diferenciais do NEon para o público estudantil serão os desafios de gameficação, que é a educação aplicada através de games e jogos, e de robótica. Os participantes vão assistir aos conteúdos e ainda praticar o aprendizado ao cumprir algumas tarefas, no próprio evento, podendo receber brindes.

“A programação para esse público vai desde o ensino fundamental até o ensino técnico e superior. Teremos um pavilhão com a gameficicação, incluindo um game só com foco nos alunos onde eles vão ter a oportunidade de participar de um desafio durante o evento. Além disso, teremos atividades voltadas à robótica e as palestras que vão agregar conhecimento e muitas ideias para eles”, destacou a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae/PB, Humara Medeiros.

Ela reforçou ainda que o NEon será uma oportunidade para os estudantes ampliarem o conhecimento sobre empreendedorismo e inovação, ainda que não se tornem futuros empreendedores, mas possam utilizar esse conhecimento na sua carreira profissional. “Temos certeza que esses conteúdos farão a diferença para eles e vai dar a possibilidade de repensarem o que querem fazer e o seu protagonismo”, acrescentou Humara Medeiros.

Caravanas – Para mobilizar os estudantes, o Sebrae/PB está mobilizando caravanas em todo o estado. Como é o caso do município de Sousa, na região do sertão. Na Escola Estadual Cidadã Integral Técnica Chiquinho Cartaxo, os alunos estão costumados a pensar “fora da caixa”. São pelo menos cinco projetos envolvendo empreendedorismo com foco na sustentabilidade e na inovação.

Algumas turmas do ensino técnico já se organizam para levar as ideias e aprender mais conteúdos durante o NEon. Para a diretora da escola, Kelly de Sousa, o evento será como uma sala de aula aberta para expandir conhecimento. “Vejo este evento como uma grande possibilidade de potencializar o projeto de vida dos estudantes. O empreendedorismo, as ideias de sustentabilidade e o espírito de liderança já fazem parte das escolas e já colocam os estudantes com esse protagonismo, de empreender com seus sonhos e soluções para a sociedade. Soluções essas alcançáveis e sustentáveis”, disse a educadora.

Um dos professores responsáveis pelos projetos na ECIT Chiquinho Cartaxo é Giordano Oliveira, que acompanha dois projetos, sendo um de uma agência digital e outro de uma empresa que vende produtos e presta serviços na área de estética. O foco é trabalhar o empreendedorismo com os alunos. “O objetivo é ofertar aos estudantes a oportunidade de vivenciarem situações laborais de uma empresa de verdade. Para isso, em cada turma, criamos uma empresa fictícia para eles trabalharem essas situações”, comentou o professor. A escola tem ainda um outro projeto voltado à energia sustentável. De acordo com o professor, o objetivo é projetar uma fazenda de energia, onde os alunos irão trabalhar sistemas para a geração de energia a partir de três fontes: solar, eólica e biodigestão.

Espaço para educadores – Durante o dia 7 de junho, no NEon, será realizado ainda o Educa NE, que em sua quarta edição levará conhecimento aos professores, gestores escolares, incluindo secretários municipais e estadual de ensino, para repensarem as propostas educacionais considerando também o empreendedorismo. O evento terá palestras, entre os convidados está o educador Luciano Meira, que é especialista em gameficação, além de pitches com empreendedores que queiram apresentar suas edtechs, e apresentação de cases de sucesso.

Inscrições – Para participar do NEon, os interessados devem fazer a inscrição no site, onde também está a programação completa do evento.