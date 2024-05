NEon terá atividades para incentivar e apresentar setores de economia criativa

Stairs Filmes. Especial Publicitário

Começar o próprio negócio exige criatividade e inovação. Afinal, é preciso buscar diferenciais no mercado, independente do segmento. Para quem investe nas atividades do universo da economia criativa esses desafios são ainda maiores. Os empreendedores terão a chance de conhecer cases de sucesso, aprender e ter acesso à dicas sobre como inovar no mercado da economia criativa durante a 2ª edição do Nordeste On (NEon), que será realizado nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções, em João Pessoa. O evento é uma realização do Sebrae/PB em parceria com o Governo do Estado.

Ao inserir as atividades da economia criativa, como música, teatro, dança, audiovisual, arte popular, moda, publicidade e outras atividades, na programação do NEon, o evento vista mostrar as várias formas de empreender, inovar e as potencialidades que cada um desses negócios apresentam, bem como as demais cadeias produtivas dependentes dele, como a empresas que produzem os materiais utilizados (tecido, papel, metais, madeira). Na outra ponta, tem-se o turismo, que é outro setor bastante beneficiado com a arte do empreendedorismo criativo, que contribui fortemente com a economia local.

De acordo com a gestora de turismo e economia criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim, o espaço de conhecimentos, criatividade e conexões no NEon é a maneira de mostrar a diversidade cultural e os talentos criativos que atuam na economia criativa, além de serem, geralmente, negócios com propósitos que vão além da inovação. “É a oportunidade de fazer negócios, criar relacionamentos com vários outros setores econômicos, que estão preocupados com a sustentabilidade e competitividade no mercado. Nós queremos potencializar o ecossistema da cadeia de valor da economia criativa da Paraíba e demais estados do Nordeste, promovendo um ambiente favorável ao empreendedorismo”, destaca Regina Amorim

Proprietários da Stairs Filmes, Natali e Sílvio Toledo começaram a produtora há 15 anos, no município de Campina Grande, fazendo filmes independentes, sempre buscando valorizar os artistas e artesanato locais e do Nordeste. “A meta da Stairs é a criação de uma indústria de produção audiovisual sustentável no Nordeste para viabilizar projetos diversos independentes e ousados – próprios e de parceiros – com estilo e técnica variados, sem restrição de público, estimulando construção coletiva no convívio social, educação e sustentabilidade, não sendo estes conceitos limitadores, mas um leque de oportunidades”, explica Natali Toledo.

Com produções premiadas no país e no exterior, como a animação “Juvenal e o dragão”, que venceu o prêmio Nova York de Cinema para Mulheres, em novembro de 2023, a meta da produtora é promover a arte de maneira sustentável e inovadora, fortalecendo a economia regional. “O mercado da Paraíba é promissor e o nosso sonho é contribuir para a expansão dele. Até porque o cinema e o audiovisual fortalecem outros empreendedores, como os artesãos, os músicos, quem trabalha com confecções. Então, nós geramos emprego e renda”, complementa a empreendora.

Apresentações – Durante o NEon, os artistas e empreendedores da economia criativa terão espaços para expor suas atividades de forma itinerante, dentro do espaço destinado a esse segmento. Por exemplo, músicos poderão fazer um pitch musical, empreendedores da gastronomia poderão promover degustação de comidas ou bebidas. “A economia criativa é tudo que impacta a nossa vida com experiências prazerosas, inclusivas e sustentáveis. É poder apresentar para as pessoas, ideias, que possam ser desfrutadas. Definir a criatividade é conhecer a história das coisas e ser capaz de ver um nicho de mercado”, acrescenta Regina Amorim.

Turismo criativo – Também compondo as atividades de economia criativa, o turismo terá destaque nas atividades do NEon e será realizado um encontro das agências de turismo no local. Além disso, serão realizadas palestras para apresentar as rotas e roteiros turísticos de todas as regiões da Paraíba, desde os que abrangem turismo de experiência, até o ecoturismo, turismo religioso e de esportes radicais.

Inscrições – O NEon será realizado nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções, em João Pessoa. A programação completa do NEon e as inscrições estão disponíveis no site do evento, no site.