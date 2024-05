Sport x Fortaleza – Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2024, HOJE (26/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2024 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Sport x Fortaleza é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE (26/04) às 18 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Sport que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Sport x Fortaleza: prováveis escalações, arbitragem, onde assistir, retrospecto e palpites

Neste domingo (26), a disputa pela semifinal da Copa do Nordeste entre Sport e Fortaleza promete agitar as emoções dos torcedores. O confronto está marcado para as 18h (horário de Brasília) na Arena Pernambuco, com o Sport detendo o mando de campo por conta de sua melhor campanha. Além da rivalidade em campo, o jogo marca o reencontro das equipes após o episódio do atentado ao ônibus do Fortaleza por parte de torcedores do Sport, adicionando ainda mais tensão à partida. O duelo vale não apenas a classificação para a grande final do torneio, mas também a chance de redenção para ambos os times.

Retrospecto e Expectativas

Sport e Fortaleza já se enfrentaram em 33 oportunidades, com uma vantagem ligeira para o Sport, que venceu 13 vezes, contra 9 vitórias do Fortaleza e 11 empates. No entanto, é importante ressaltar que o Fortaleza teve um desempenho melhor jogando na casa do Sport, conquistando apenas uma vitória em 17 visitas.

Detalhes da Partida

– **Data:** 26 de maio de 2024

– **Horário:** 18 horas (horário de Brasília)

– **Local:** Arena Pernambuco

– **Árbitro:** Caio Max (RN)

– **Assistentes:** Jean Marcio (RN) e Luis Carlos (RN)

– **Quarto árbitro:** Leonilson Fernandes (RN)

– **VAR:** Flavio Gomes (RN)

Onde Assistir

A transmissão da partida entre Sport e Fortaleza será realizada pelo SBT (consultar regiões), canais ESPN, além do serviço de pay-per-view Nosso Futebol e o serviço de streaming DAZN.

Prováveis Escalações

**Sport:** Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán, Felipinho (Dalbert); Felipe, Fabricio Domínguez, Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gustavo Coutinho, Romarinho. Técnico: Mariano Soso.

**Fortaleza:** João Ricardo; Tinga, Kusevic, Titi, Bruno Pacheco; José Welison, Matheus Rossetto (Hércules), Pochettino; Yago Pikachu, Lucero, Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites dos Especialistas

Setorista do Fortaleza: “Após uma dura eliminação no meio de semana, o Fortaleza não tem nem tempo de lamentar e já disputa outro mata-mata. A equipe cearense mostrou saber o caminho da classificação e não se deixou abalar, pelo menos em entrevistas, pelo golpe sofrido. Mas, vem para um confronto nada fácil, apesar de estar na Série B, o Sport é sim um adversário difícil, e mostrou isso na quarta-feira também, ao vencer o Atlético Mineiro, e por pouco, não levou a decisão para os pênaltis. Acredito em um jogo truncado e decidido nas penalidades, é a vez do Leão do Pici se redimir.”

**Palpite:** Sport 1 (4) x (5) 1 Fortaleza

Outro Setorista do Fortaleza: “O reencontro entre Sport e Fortaleza pela Copa do Nordeste não será um desafio fácil para o Leão do Pici. Além de disputar o duelo fora de casa, onde o Sport deve propor o jogo, o Fortaleza precisa ter senso de urgência para encarar a decisão, repetindo as grandes atuações do elenco em partidas importantes desta temporada.”

**Palpite:** Sport 1 x 2 Fortaleza

Para mais informações sobre esse confronto e tudo sobre o Fortaleza, siga-nos.