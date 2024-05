Quem tem mais chance de classificação e de rebaixamento na Série C 2024? Veja

A 1ª fase da Série C 2024 está em pleno andamento. Composto por 20 clubes, o torneio vai fertilizando sonhos de equipes que almejam o acesso e também a taça de campeão. Enquanto que a busca pelas oito vagas do quadrangular se mantém acentuada, a missão de escapar do rebaixamento também tem sido árdua. Mas, nessa altura da competição, quais as chances de acesso para a Série B e também de rebaixamento? O Jornal da Paraíba traz as probabilidades baseadas em cálculos matemáticos do site estatístico Chance de Gol.

Taça da Série C do Campeonato Brasileiro. Lucas Figueiredo/CBF

Chance de acesso? De título? E de rebaixamento?

Até aqui na 1ª fase da Série C, quatro clubes ainda não perderam: Athletic (1º), Ferroviária (2º), Botafogo-PB (3º) e Ypiranga-RS (10º). O último jogo desta fase está previsto para 25 de agosto. De acordo com dados do site Chance de Gol, os quatro primeiros colocados, que inclui ainda o São Bernardo-SP, tem mais de 90% de chance de avançarem ao quadrangular.

Já na parte de baixo da tabela da 3ª divisão, segundo o portal estatístico, Floresta, CSA, Ferroviário-CE e Sampaio Corrêa têm as maiores chances de caírem para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025.

Tabela da Série C com as chances de avançar de fase e de ser rebaixado.. Reprodução

Saiba como os cálculos são feitos

O site Chance de Gol calcula as probabilidades com base nas chances de vitória, empate e derrota para cada uma das partidas que ainda não foram realizadas. A partir de simulações em todos os jogos, são contabilizadas as chances de cada um dos clubes se classificarem ou serem rebaixados. Mas como as probabilidades são calculadas?

Cada jogo depende, em suma, da força de cada time. Além disso, outros atributos são considerados, como local de jogo — casa ou fora —, a partida mais recente que cada clube fez etc. Por outro lado, não são contabilizadas informações de cunho histórico, tabus, invencibilidades, desfalques etc.