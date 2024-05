Franca x Minas ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (27/05)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2023/2024 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Franca x Minas hoje, HOJE (27/05) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Franca. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de hoje na NBB.

Franca e Minas se Enfrentam no Jogo Decisivo das Semifinais do NBB

Após uma série equilibrada e emocionante, Sesi Franca e Minas Tênis Clube chegam ao quinto e decisivo jogo das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). Com duas vitórias para cada lado, a partida que definirá o finalista acontece nesta segunda-feira, 27 de maio, às 20h, no Ginásio Pedrocão, em Franca-SP.

O atual campeão, Franca, espera aproveitar o apoio da torcida para garantir a vaga na final. Mesmo com a derrota no último jogo, a equipe paulista confia na repetição do resultado da temporada passada, quando venceram os mineiros por 3 a 2 na série semifinal. A expectativa é de um ginásio lotado e uma atmosfera fervorosa para empurrar o time da casa.

Do outro lado, o Minas chega com a moral elevada após uma vitória dramática no quarto jogo, que teve duas prorrogações e terminou com um placar apertado de 93 a 91. A equipe mineira busca superar o histórico recente e avançar para a final contra o Flamengo, que já se garantiu após vencer o Bauru Basket por 3 a 0 na outra semifinal.

Onde Assistir

Os fãs de basquete poderão acompanhar a partida decisiva ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de pay-per-view NBB Basquetpass. A transmissão ao vivo promete trazer toda a emoção e detalhes desse confronto que define o adversário do Flamengo na final, marcada para o dia 1º de junho no Maracanãzinho.

Expectativas e Desempenhos

Ambas as equipes demonstraram grande capacidade técnica e resiliência ao longo da série semifinal. Franca, com seu elenco experiente e apoio incondicional da torcida, busca manter a hegemonia no NBB. Minas, por sua vez, tem se mostrado um adversário duro e determinado, com atuações destacadas nos momentos decisivos.

Flamengo à Espera

Enquanto Franca e Minas se enfrentam pela última vaga na final, o Flamengo aguarda tranquilamente após uma campanha sólida nas semifinais. A equipe carioca, uma das mais tradicionais do basquete brasileiro, venceu o Bauru Basket em três partidas diretas e agora se prepara para mais uma disputa de título.

A expectativa é de um grande espetáculo nesta segunda-feira, com ambas as equipes dando o máximo para garantir a chance de disputar o título do NBB. Fique atento e não perca nenhum detalhe desse confronto decisivo.