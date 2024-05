ASSISTIR Itabaiana x Sergipe AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (26/05), PALPITES

A PARTIDA entre Itabaiana x Sergipe válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (26/05) às 16 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Palpite Itabaiana x Sergipe

Itabaiana x Sergipe: Onde Assistir ao Vivo, Horário, Escalações e Desfalques

Itabaiana e Sergipe se enfrentam em um emocionante duelo neste domingo, às 16h, no Barretão, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo todas as informações importantes sobre essa partida decisiva:

O Confronto:

– **Data e Horário:** Domingo, 26 de maio, às 16h

– **Local:** Estádio Barretão, em Lagarto

#### Onde Assistir:

– **Transmissão ao Vivo:** ITTV e Sergipe TV

Situação Atual dos Times:

– O Itabaiana chega para o confronto invicto na competição, com três vitórias consecutivas, sendo a última sobre o Retrô, fora de casa. Com 10 pontos, o Tremendão é o vice-líder do Grupo A4 e busca consolidar sua posição no topo da tabela.

– Já o Sergipe ainda não conquistou uma vitória na Série D e vem de duas derrotas seguidas em casa. Para este jogo, a equipe conta com a estreia do técnico Paulo Schardong, buscando reverter a situação. Com apenas um ponto somado, o Gipão ocupa a última colocação do grupo.

Prováveis Escalações:

**Itabaiana – Técnico: Roberto Cavalo**

– Desfalques: Leilson (suspenso), Elivélton (DM)

– Possível Time: Jefferson; Chiquinho, Gabriel Caran, Thiago Papel, Kauã; Bruno Sena, Vitão, Gustavo Fagundes, Gabriel Terra; Cleiton, Tiago Souza (ou Gustavo Schutz)

**Sergipe – Técnico: Paulo Schardong**

– Desfalques: Tony Maraial, Matheus Serra, Birungueta (DM), Alemão, Ronan (transição)

– Possível Time: Igor Leonardo; Dudu (ou Felipinho), Yuri, André Penalva, Ian Barreto; Diego Aragão, Natan, Mardley, Téssio Cajá; Erik, Gilvan

Arbitragem:

– **Árbitro Principal:** Moisés Estevão de Moura Lima (RN)

– **Assistente 1:** Tamara Nayara Muhlstedt Souza (SE)

– **Assistente 2:** João Marcus Souza Goes Santos (SE)

– **Quarto Árbitro:** Arthur Fernandes Azevedo (SE)

O clássico entre Itabaiana e Sergipe promete ser um jogo emocionante, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar sua posição na tabela. Fique ligado para não perder nenhum lance dessa partida decisiva na Série D do Brasileirão!

Destaques da Série D no Domingo de Futebol

Enquanto a Série A do Campeonato Brasileiro permanece em pausa devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o domingo reserva emocionantes confrontos pela Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro. Veja abaixo os jogos programados para o dia de hoje, com horários baseados no fuso horário de Brasília:

Principais Confrontos:

1. **Maracanã x Iguatu** – 15h30

2. **Brasiliense x União Rondonópolis** – 15h30

3. **River-PI x Tocantinópolis** – 16h

4. **Cametá x Maranhão** – 16h

5. **Sousa x América-RN** – 16h

6. **Itabaiana x Sergipe** – 16h

7. **Capital-TO x CRAC** – 16h

8. **Barra-SC x Hercílio Luz** – 16h

9. **Manaus x Manauara** – 16h30

10. **Potiguar de Mossoró x Santa Cruz de Natal** – 17h

11. **Concórdia x Cascavel** – 17h

12. **Moto Club x Águia de Marabá** – 18h

13. **Maringá x Pouso Alegre** – 19h30

Observações:

– A Série D é uma competição crucial para clubes em busca de ascensão no cenário nacional, oferecendo a oportunidade de acesso às divisões superiores do futebol brasileiro.

– Os confrontos deste domingo prometem intensidade e emoção, com equipes lutando pela vitória para se aproximarem de seus objetivos na competição.

– Os torcedores podem acompanhar os jogos tanto presencialmente nos estádios quanto por meio de transmissões televisivas e plataformas de streaming.

Enquanto aguardamos o retorno da Série A, os apaixonados pelo futebol têm uma excelente oportunidade de vivenciar grandes momentos com os jogos da Série D neste domingo.

Confira a seguir o regulamento, a tabela completa e a divisão de grupos. Confira os jogos de hoje

