Polo Centro Histórico recebe trio Raízes Nordestinas na Duque de Caxias

A programação do São João Multicultural de João Pessoa segue promovendo o ‘esquenta’ para os festejos juninos. Nesta sexta-feira (17), o Polo Centro Histórico, no calçadão da Rua Duque de Caxias, recebe o trio Raízes Nordestinas, com o autêntico forró pé de serra. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento vai levar ao local um trio de forró todas as sextas-feiras de maio, sempre a partir das 17h.

“A apresentação de trios de forró pé de serra no Centro Histórico faz parte da nossa estratégia de valorização desse território com vários estilos de arte e cultura. Sobretudo, no São João, nós queremos pontuar e marcar essa presença da cultura popular no nosso centro”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele acrescenta que, toda sexta-feira, a Funjope leva um trio pé de serra para diversão das pessoas que já estão ali, das que chegam e que vão escutar a boa música, a música tradicional do São João. “Estamos fazendo isso no Centro Histórico, no Busto de Tamandaré e nos polos nos bairros. Isso faz parte do nosso projeto de São João”, acrescenta.

No repertório, vai ter forró tradicional com músicas de Luiz Gonzaga, Os Três do Nordeste, Flávio José, Santana, Jorge de Altinho. “Vai ser um repertório muito bem cuidado, sequenciado para trabalhar nosso São João. É isso que as pessoas querem ouvir, forró pé de serra”, conta o sanfoneiro Epitácio Raimundo da Silva, que coordena o trio Raízes Nordestinas.

“Para mim, é uma satisfação imensa sempre que temos a oportunidade de nos apresentar. Esse convite da Funjope foi uma surpresa muito agradável. Quando chega esse período de festa, nós sentimos uma alegria no coração”, afirma.

O sanfoneiro acrescenta que levar essa programação para o Centro é algo diferente. “Moro em João Pessoa há 42 anos e nunca toquei ali. Então, é uma satisfação imensa. É um local muito agradável para apresentação dos trios”.

As apresentações seguem na sexta-feira (24), com a presença do trio Forrofiando; e no dia 31, encerrando a programação do Polo Centro Histórico, será a vez do trio Porta do Sol.