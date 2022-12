Referência em pediatria

Hospital Municipal do Valentina aumenta em mais de 116% o número de cirurgias realizadas em 2022

24/12/2022

Quase 63 mil atendimentos em casos de urgência e 583 cirurgias realizadas em 11 meses deste ano. Os números fazem referência à assistência prestada a crianças e adolescentes no Hospital Municipal do Valentina Figueiredo (HMV), unidade administrada pela Prefeitura de João Pessoa, entre os meses de janeiro e novembro de 2022.

A unidade, que é referência pediátrica na rede pública da Capital, realizou 583 cirurgias nas mais diversas especialidades, o que representa 116,07% a mais que o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 269 procedimentos. O número também é maior que a soma dos três últimos anos – 2019, 2020 e 2021, quando no total foram 534 procedimentos cirúrgicos. Em 2022, com o programa Opera João Pessoa e a volta das cirurgias eletivas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) zerou a fila de espera por alguns procedimentos médicos.

Já em relação aos atendimentos de urgência, foram 62.976 no total. O número representa um aumento de 8,24%, já que foram 4.794 atendimentos a mais que em 2021, que registrou 58.182 casos de urgência.

“Foi um ano de muitos desafios, mas nossa gestão trabalha afinada e em harmonia. Este ano registramos melhorias em vários setores do hospital e avançamos com ações nas áreas de segurança do paciente, protocolos internos, fluxos, CCIH, UTI, aparelhagem, entre outras áreas e indicadores. Para tudo isso, fazemos um planejamento operacional para o controle e mapeamento das nossas ações e esperamos, em 2023, continuarmos avançando nos cuidados e na qualidade da assistência prestada à população de João Pessoa”, destacou Tânia Menezes, diretora-geral do HMV.

Novos equipamentos – De acordo com levantamento realizado pela direção do hospital, os números positivos não são apenas nas cirurgias e atendimentos, mas também na melhoria na estrutura física e aquisição de equipamentos. São 10 novos ventiladores pulmonares, monitores multiparâmetros, novos aparelhos de ar-condicionado, cortina de ar, carro de anestesia, entre outros, um investimento que visa melhorar a qualidade do serviço prestado.

Neste ano, o Hospital do Valentina também realizou a renovação do enxoval hospitalar e dos fardamentos dos colaboradores, além de otimizar o corpo de profissionais. Afora todas essas realizações, foi retornada a escala de psiquiatria, que passou a ser 24h por dia, possibilitando uma maior assistência a crianças e adolescentes.

“Há 25 dias, me encontro com a minha filha, que tem um problema cardíaco, internada na UTI do Hospital do Valentina. Durante esse período, ela foi muito bem assistida pelos profissionais. Estou aqui para expressar minha satisfação em relação a toda a equipe do hospital, que deu toda a assistência necessária ao caso da minha filha, que hoje se encontra estável e já com previsão de alta médica”, afirmou Luana, mãe da paciente.

Confira os números:

Procedimentos cirúrgicos

2021 – 269 cirurgias

2022 – 583 cirurgias

aumento: 314 cirurgias (116,07%)

Atendimentos de urgência

2021 – 58.182 casos

2022 – 62.976 casos

aumento: 4.794 casos (8,24%)