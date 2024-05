Prefeitura lança São João Multicultural 2024 com Circuito Junino, polos nos bairros e shows no Centro

O São João Multicultural 2024, em João Pessoa, vai ter uma programação especial montada pela Prefeitura, com início na próxima sexta-feira (3) e se estendendo até dia 26 de junho. A festa inclui um Circuito Junino para apresentação e Festival de Quadrilhas, polos em diversos bairros, Centro Histórico, Lagoa e Tambaú, com apresentação de trios de forró pé de serra e cordelistas, além de shows reunindo nomes como Elba Ramalho, Tom Oliveira, Eliane, Banda Magníficos, entre outros. As atrações foram anunciadas, nesta terça-feira (30), pelo prefeito Cícero Lucena, em solenidade no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Confira a programação completa no link: https://hipl.at/pmjpsj2024.

“Um modelo que estamos fazendo, de um São João multicultural espalhado por toda a cidade de João Pessoa, dando a oportunidade aos que trabalham com essa arte ter a chance de, também, ter a sua renda, mas principalmente a oportunidade da cidade viver esse clima de um São João raiz, com o ritmo do forró, porque é isso que nós acreditamos, que o morador de João Pessoa quer, e até mesmo o turista que nos visita”, destacou Cícero Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra disse que a programação do São João Multicultural contribui para uma mudança de perspectiva na cidade durante o período junino. “Estamos vivendo um momento novo, que a gente tem um prefeito que olha para nossa cultura nordestina. A gente está dando oportunidade para os trios de forró, que está no nosso sangue, ou seja, é a valorização da nossa cultura, são as quadrilhas juninas e toda nossa tradição”, afirmou.

Tradição, cultura e fomento – O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, Marcus Alves, disse que a programação foi pensada para atender todos os atrativos da cultura junina. “A marca de um São João não é um show, mas o que marca no São João é essa graciosidade do movimento. Das quadrilhas juninas – são as pessoas dançando, a força e a garra de uma quadrilha junina num bairro, num teatro ou numa arena como a gente está acostumado a montar lá no estacionamento do Estádio Almeidão”, assegurou.

Fortalecimento do Turismo – O secretário Municipal de Turismo, Daniel Rodrigues, destacou que a programação do São João Multicultural de João Pessoa fortalece o Turismo na cidade, superando a estimativa de 80% de ocupação da rede hoteleira. “As pessoas que vêm à Paraíba, o tempo de permanência médio, entre cinco e sete dias, elas têm tempo suficiente para visitar o São João de João Pessoa, de Bananeiras, de Campina Grande, e assim fazer uma junção de opções nesses períodos unidos”, projetou.

São João que move a economia – Edson Pessoa, presidente da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, disse que o São João de João Pessoa se traduz num investimento em uma cadeia que movimenta diversas atividades – da costura, dos artistas, ativistas culturais, do transporte – fortalecendo a economia, valorizando a cultura e dando uma injeção de ânimo na população, que espera para viver uma grande experiência na época que é considerada a mais alegre do ano.

“Eu vivo isso há 50 anos, eu posso contar um pouco da história de Cícero Lucena quando assumiu a Prefeitura de João Pessoa pela primeira vez. Ele fez o maior investimento na cultura popular dessa cidade na época. E as quadrilhas juninas foi uma delas. Então, foi Cícero que deu esse pontapé, que por motivo desconhecido foi interrompido por um período. Mas agora Cícero volta, numa demonstração de amor por essa cidade”, comemorou.

Programação completa – A programação do São João Multicultural 2024 de João Pessoa inicia na próxima sexta-feira (3), com apresentação de cordelistas, às 17h, no Polo Tambaú. No dia 11 de maio, no bairro José Américo, inicia a apresentação das quadrilhas juninas nos bairros.

Já o Festival de Quadrilhas Juninas acontece de 10 a 13 de junho, na Arena Almeidão, com concurso das rainhas, casais de noivos e casais juninos no dia 14. O Festival Estadual de Quadrilhas acontece de 15 a 18 de junho, também na Arena Almeidão, com concurso estadual das rainhas, casais de noivos e casais juninos no dia 19.

Também haverá o Polo Feiras, com início no dia 14 de junho, no Mercado de Jaguaribe. No Parque Solon de Lucena, no Centro, grandes nomes do forró estarão se apresentando no palco a partir do dia 20 de junho.

Confira programação de shows no Centro:

20 – Elba Ramalho, Banda Encantus, Ranniery Gomes e James Sousa;

21 – Waldonys, Banda Cascavel, Donas da Farra e Luciene Melo;

22 – Bonde do Brasil, Sâmya Maia, Ton Oliveira e Luka Bass;

23 – Mara Pavanelly, Eliane, Danieze Santiago e Renno Poeta;

24 – Magníficos, Kally Fonseca, Núzio e Berinho Lima.

A programação completa do São João Multicultural 2024 de João Pessoa pode ser conferida no link: https://hipl.at/pmjpsj2024.