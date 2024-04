MP abre inquérito para apurar desabamento de estrutura de casa de shows em João Pessoa

O Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio da Promotoria de Meio Ambiente e Patrimônio Social, instaurou um inquérito civil para apurar o desabamento de estrutura de uma casa de shows que feriu dezenas de pessoas, em João Pessoa, no último domingo (28).

No documento de instauração de inquérito, o órgão determina a notificação ao estabelecimento UP Garden para que suspenda imediatamente todas as atividades no local, além de ter requerido as licenças e autorizações para funcionamento e realização do evento, que acabou ferindo mais de 40 pessoas.

Os responsáveis pelo estabelecimento UP Garden divulgaram nota, durante a tarde desta segunda (29), onde afirmam que a responsabilidade pela realização do evento não é deles, porque apenas locaram o espaço físico.

O cantor Gustavo Sagaiz comemorava seu aniversário no estabelecimento no momento em que a estrutura desabou. De acordo com a defesa do artista, todas as normas públicas e contratuais foram respeitadas, sendo a casa de shows responsável pelo ocorrido.

Além disso, o MPPB também pediu informações de órgãos competentes para concessões de licenças de funcionamento, para que consiga apurar se houve uma irregularidade na concessão dessas liberações para funcionamento.

Os órgãos oficiados pelo Ministério Público para conceder informações quanto às licenças, são:

Corpo de Bombeiros

Secretaria de Planejamento de João Pessoa

Secretaria de Meio Ambiente do Município

Superintendência de Administração do Meio Ambiente

Procuradoria Geral do Município

Todos os órgãos receberam prazos de cinco dias para disponibilizar as informações requeridas pelo Ministério Público. Em relação ao Corpo de Bombeiros, a instituição vai ter que fornecer, entre outros detalhes, informações sobre a realização de vistorias em todos os equipamentos instalados na área da festa, incluindo estrutura de palco.

Já em relação aos órgãos ambientais, como a Secretaria do Meio Ambiente e Sudema, vão ter que levantar informações sobre concessão de licenças ambientais para o funcionamento da casa de shows.

A Procuradoria Geral do Município foi oficiada a informar as providências que o município de João Pessoa está tomando após o acontecimento do acidente.

Casa de shows não tinha autorização para o evento

De acordo com o tenente-coronel Aragão, do Corpo de Bombeiros, a casa de shows não tinha autorização do órgão para funcionar e já havia sido fiscalizada, notificada e autuada no mês de dezembro, quando foi realizado um outro evento no local. A multa aplicada foi no valor de R$ 4 mil.

De acordo com o tenente-coronel Aragão, do Corpo de Bombeiros, a casa de shows não tinha autorização do órgão para o evento do domingo e já havia sido fiscalizada, notificada e autuada no mês de dezembro. A multa aplicada foi no valor de R$ 4 mil.

“Se ela funcionasse como ela foi concebida no projeto original, ela estava autorizada, porém houve uma modificação”, destacou o representante do Corpo de Bombeiros. Segundo ele, é de responsabilidade do proprietário do local dar entrada em um pedido de vistoria com uma antecedência mínima de dez dias quando vai ser realizado algum evento provisório, como uma festa ou show. Isso, no entanto, não havia sido realizado para o evento deste domingo.

O desabamento

Mais de 45 pessoas feridas numa casa de shows localizada no bairro do Portal do Sol, em João Pessoa. Uma festa acontecia no local na noite deste domingo (28) quando a estrutura de madeira e telha onde ficava o palco desabou. Houve muito desespero por parte de artistas e por parte do público e muitas pessoas ficaram caídas, com ferimentos de todos os tipos.

A casa de eventos tinha sido contratada pelo cantor Gustavo Sagaiz. Ele se apresentava na hora do acidente e, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, responsabilizou a casa de eventos pelo acidente. Ele disse que não foi o palco do artista que desabou, mas a própria estrutura do local. Ninguém responsável pelo espaço se pronunciou até o momento.

Vídeos realizados no local da festa começaram a circular pelas redes sociais logo após o desabamento da estrutura. É possível ver muitas pessoas caídas no chão, é possível ouvir muitos gritos de desespero.

No momento da festa, chovia em João Pessoa, e os ventos eram fortes, mas ainda não se sabe se isso interferiu na estrutura. O Corpo de Bombeiros foi ao local depois do acidente e uma perícia vai ser realizada para tentar identificar a causa do desabamento.

Até o final da tarde, 42 pessoas já tinham recebido alta do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, para onde a maior parte dos feridos foi levada.