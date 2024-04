Alunos da rede municipal participam de palestra sobre enfrentamento ao bullying

10/04/2024 |

11:30 |

1

A escola exerce um importante papel no combate ao bullying. Foi pensando nisso que a equipe gestora da Escola Municipal Lions Tambaú, no bairro dos Bancários, realizou, na manhã desta quarta-feira (10), uma palestra e roda de diálogo com a presença do juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa, Adhailton Lacet, e da psicóloga da unidade judiciária, Miúcha Cabral. Alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental I participaram do encontro.

A ação fez parte do projeto ‘Bullying não é brincadeira’ e chamou a atenção do juiz devido ao engajamento das crianças. “Em primeiro lugar, parabenizar a escola e toda a rede pública de ensino por tomarem essa iniciativa de convidar pessoas que lidam com isso no dia a dia. A importância de um momento como este é fazer aflorar na cabecinha dessas crianças de que aquilo que parece ser uma brincadeira é, na verdade, algo que pode causar uma dor profunda e muitas vezes também dor física. E eu percebi nessa roda de diálogo que as crianças já estão muito bem orientadas, com plena consciência do que deve ser feito e do que não deve”, afirmou o juiz Adhailton Lacet.

O projeto ‘Bullying não é brincadeira’ já vem sendo trabalhado na unidade de ensino desde o início do ano letivo com os professores em sala de aula por meio de dinâmicas. “Eu estou achando muito boa essa palestra porque a gente precisa resolver esse caso de bullying. Isso é um assunto muito sério e muito perigoso. Eu nunca coloquei apelido nos amigos e também sempre quando alguém faz alguma coisa de errado eu digo a professora. Bullying é perigoso principalmente em redes sociais”, destacou a aluna Maria Liz, de 7 anos.

Na Escola Lions Tambaú, o projeto é coordenado pela psicóloga Maria de Fátima e pela assistente social Thélia Paiva. Maria de Fátima explicou que após esse trabalho feito nas salas de aula, a equipe consegue ter um retorno e saber qual a turma que precisa de um atendimento mais direcionado. Ela não escondeu a alegria ao ver os alunos interagindo com os convidados.

“É um sentimento de alegria e de compromisso porque a gente está tendo a certeza que estamos fazendo o trabalho bem feito. A gente aqui tem uma aceitação muito grande da comunidade, não só nesse projeto, mas tudo que a gente programa aqui na escola o pessoal sempre tem um compromisso com o que faz, e quando faz, faz bem feito. E eu também estou muito feliz porque assim a gente vê a interação dos alunos, apesar da pouca idade”, disse emocionada a psicóloga.