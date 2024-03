onde acompanhar, escalações e estatísticas

Botafogo-PB x Serra Branca é a primeira semifinal do Campeonato Paraibano Unipê 2024. O jogo de ida da fase acontece neste sábado (30), às 20h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

+ Campeonato Paraibano 2024: clubes participantes, regulamento, tabela e onde assistir

O Belo chega a fase semifinal após ter feito 17 pontos na primeira fase, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. No entanto, a impressão final no estadual não foi boa, com derrotas para Treze e Atlético-PB. Mas o momento botafoguense é bom, já que o time conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.

No lado do Serra Branca, a motivação é enorme. Afinal de contas, o Carcará está no mata-mata da elite do Campeonato Paraibano pela primeira vez na história. E para confirmar o momento especial, o time tem a chance de derrotar o Botafogo-PB e garantir a vaga na decisão.

Estatísticas dos times

BOTAFOGO-PB : 9j | 5v | 2e | 2d |13gp | 9gc | 4sg

: 9j | 5v | 2e | 2d |13gp | 9gc | 4sg SERRA BRANCA: 9j | 5v | 2e | 2d | 13gp | 6gc | 7sg

Dia, horário e local de Botafogo-PB x Serra Branca

Dia: 30/03

30/03 Horário: 20h30

20h30 Local: Estádio Almeidão, João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x Serra Branca

Onde assistir: TV Arapuan.

TV Arapuan. Onde ouvir: a Rádio CBN Paraíba transmite as emoções transmite as emoções de Botafogo-PB x Serra Branca, com narração de Raelson Galdino , comentários de Pedro Alves e reportagens de Max Oliveira e Phillipy Costa .

a transmite as emoções transmite as emoções de Botafogo-PB x Serra Branca, com narração de , comentários de e reportagens de e . Onde acompanhar: o Tempo Real do ge Paraíba acompanhou a partida no Almeidão.

Prováveis escalações

BOTAFOGO-PB: Dalton, Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Lucas Siqueira, Pedro Ivo e Warley Jr; Kiko e Pipico. Téc.: Moacir Júnior.

Dalton, Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Lucas Siqueira, Pedro Ivo e Warley Jr; Kiko e Pipico. Moacir Júnior. SERRA BRANCA: Rafael Mariano, Jefferson Feijão, Gabriel Yanno, Geovani e Filipe Ramon; Magno, Memo e Anderson Paraíba; Leilson, Marcelo Toscano e Uelber. Téc.: Ranielle Ribeiro.

Arbitragem

Árbitro principal: Rafael Klein (Fifa-RS)

Rafael Klein (Fifa-RS) Assistente 1: Rafael Alves (Fifa-RS)

Rafael Alves (Fifa-RS) Assistente 2: Maira Mastella (Fifa-RS)

Maira Mastella (Fifa-RS) Quarto árbitro: Andreza Helena (Fifa-MG)

Andreza Helena (Fifa-MG) VAR: Rodolpho Toski (Fifa-PR)

Rodolpho Toski (Fifa-PR) AVAR: Ivan Bohn (Fifa-PR)

Dia a dia do Botafogo-PB

O Botafogo-PB se reapresentou para iniciar a preparação para encarar o Serra Branca. O trabalho foi regenerativo após a goleada sobre o Bahia pela última rodada da 1ª fase da Copa do Nordeste.

O Belo encerra a preparação para encarar o Serra Branca pela semifinal do Campeonato Paraibano.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba