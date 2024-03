Defesa Civil não registra ocorrência e segue de prontidão após alertas do Inmet

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) segue sem registro de ocorrências relacionados às chuvas, mesmo com os avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As equipes permanecem em alerta, monitorando as áreas de risco e preparadas para, em caso de necessidade, atender as demandas.

Nesta sexta-feira (29), o Inmet publicou dois alertas, um amarelo, em vigor até as 20h59, com possibilidade de chuva entre 20 mm e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Já o alerta laranja, com início às 21h permanecendo até as 10h do sábado (30), tem previsão de chuva na Capital entre 30 mm a 60 mm/h ou 50 mm a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 km a 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

“Nossas equipes estão em alerta para atender a população, que deve nos acionar caso necessite, informando o endereço corretamente para que possamos chegar até o local”, disse o coordenador da Defesa Civil, Jailton Gomes.

O coordenador reforçou ainda que em caso de chuvas fortes, as pessoas devem adotar medidas de segurança, como evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade.

Precipitações – A maior precipitação das últmas 24 horas – até as 13h desta sexta-feira – foi no Cuiá, onde choveu 13,6 mm, seguido do Cristo, com 9,8 mm. O menor índice foi no bairro de Tambauzinho, onde foi registrado 4 mm.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.Em caso de ocorrência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp) ou pelo telefone 199, que está em fase experimental, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.