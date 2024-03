Mesmo com Ruy, Veneziano avalia que PT comete erro ao não ter candidatura própria em João Pessoa

O senador Veneziano, presidente estadual do MDB, avalia como “um erro” o PT de João Pessoa não participar da disputa majoritária com uma candidatura própria. A afirmação foi dada ao ser questionado sobre a possibilidade de a Executiva Nacional do PT optar em apoiar algumas das pré-candidaturas postas como as do prefeito Cícero Lucena (PP) ou de Ruy Carneiro (Podemos) que, inclusive, passou a ser apoiado por ele oficialmente nesta quarta-feira (27).

“Para mim é inimaginável que o PT, tendo tido a vitória do presidente Lula na capital do Estado, não ter uma candidatura própria. Claro que isso é uma questão interna do PT, mas eu não vejo o cenário em João Pessoa sem que o PT se faça presente, até porque estrategicamente para a legenda local e em nível nacional, com vistas a quaisquer outros projetos seria muito ruim”, avaliou o senador.

Veneziano destacou que o partido possui nomes qualificados como os da deputada Cida Ramos (PT) e do deputado Luciano Cartaxo (PT). “Seria de fato surpreendente. Se você tem nomes, tem um histórico, teve uma eleição na qual Lula saiu vitorioso, um importante capital com mais de 600 mil eleitores, você abrir mão de estar disputando, seria, ao meu ver, um erro”, completou.

Entenda

Na noite desta terça-feira (26), o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução que delega para a Executiva Nacional a definição da tática eleitoral em João Pessoa. Na prática, a decisão referenda o cancelamento das prévias para escolha de quem será candidato ou candidata à disputa pela prefeitura da capital nas eleições deste ano.

O movimento abre duas frentes para o destino da legenda na capital: candidatura própria do PT ou apoio a um candidato que seja competitivo face às outras candidaturas bolsonaristas que sejam oficializadas.