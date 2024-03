ASSISTIR AO VIVO Londrina x Corinthians Amistoso Internacional, HOJE (27/03), INTER-CLUBES

As equipes européias e brasileiras estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Londrina x Corinthians Amistosos que acontece HOJE (27/03) às 20 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

Mais uma partida amistosa. Confira jogos de hoje.

Londrina x Corinthians: Onde Assistir Ao Vivo, Horário e Escalações

Nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), o estádio Olímpico Regional, em Cascavel, será o palco do amistoso entre Londrina e Corinthians. Enquanto o Londrina busca ajustes antes de sua estreia na Série C do Brasileiro, o Corinthians procura ritmo de jogo visando os desafios na Copa Sul-Americana e no Brasileirão. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN.

**Escalações Prováveis:**

*Londrina* (técnico: Emerson Ávila):

– Arthur; Thiago Ennes, João Maistro, Davi (Rayan) e Pedro Cacho; Marthã, Riquelmy e Rafael Longuine; Calyson, Everton e Iago Teles.

O Londrina contará com a estreia de alguns reforços, incluindo o goleiro Arthur, os zagueiros João Maistro e Rayan, e o atacante Iago Teles.

*Corinthians* (técnico: António Oliveira):

– Cássio; Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul.

O Corinthians poderá contar com o retorno do atacante Romero, que estava envolvido em compromissos com a seleção paraguaia.

**Arbitragem:**

– Árbitro: André Ricardo Martins (PR)

– Assistentes: Rafael Trombeta e Welvys Fladerson Gomes Afonso (PR)

– Quarto árbitro: Júlio César Tessaro (PR)

O jogo promete ser um teste importante para ambas as equipes, que buscam ajustes e entrosamento antes de competições importantes. Acompanhe todos os lances em tempo real no site do ge.

Amistosos Internacionais

São jogos entre equipes ou seleções fora do Brasil, que decidem disputar partidas na intertemporada ou em semanas onde não há jogos dos campeonatos tradicionais, com o intuito de manter o time (ou seleção) na ativa e, também, promover treinamento de seus atletas. O MRNews sempre dá destaque aos principais jogos e busca a transmissão dos principais jogos, das principais equipes do planeta. Fique ligado e veja os jogos de hoje.

A Copa das Nações, ou Nations League

Esta é uma das competições que agitam as seleções europeias depois da Copa do Mundo. As principais nações da Europa buscam o título, que representa o segundo maior título para estas seleções. É uma espécie de Copa América, se trazida para a realidade do Brasil e as seleções da América.

Entretanto, a primeira edição da Copa das Nações, ou Nations League aconteceu em 2018, após a Copa do Mundo e teve Portugal como primeiro campeão, em 2019. Contudo, a Holanda ficou em segundo lugar, na primeira edição da competição e a Inglaterra, a terceira colocada. Mas, vale lembrar que a competição foi criada com o objetivo de tornar oficial, os diversos amistosos entre seleções, que aconteciam nesta época.