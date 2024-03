Secretaria de Saúde vacina servidores da sede contra Influenza

Dando seguimento à campanha de vacinação contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ofertou nesta sexta-feira (22), aos servidores que atuam na sede do órgão, a vacina que protege contra três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B). Durante a manhã, foram aplicadas mais de 100 doses. À tarde a ação teve continuidade.

Os servidores da sede da SMS se enquadram no grupo de trabalhadores da saúde, prioritário para a vacinação. A imunização seguirá acontecendo na segunda-feira (25), a partir das 8h30. Para acesso ao imunizante, é preciso apresentar documento de identificação, cartão de vacinação, cartão do SUS e, comprovação de que atua na sede.

“Garantir a qualidade de vida dos trabalhadores e diminuir o risco de contrair doenças infecciosas, principalmente no local de trabalho é fundamental para a secretaria de saúde e a vacinação é peça fundamental nesse cuidado, além de ser um diferencial ao trazer a vacina para mais perto dos nossos profissionais”, destaca Danielle Melo, gerente de vigilância epidemiológica da SMS.

Uma das servidoras que aproveitou a vacinação foi a nutricionista da Vigilância Sanitária, Jéssyca da Paz. “Achei maravilhoso, a praticidade de ter a vacina no local de trabalho, só precisei sair da sala e vir até o local, sem gastar tempo com deslocamento para um ponto de vacinação. Fiquei muito feliz com a oferta e aproveitei logo”.

Os trabalhadores da saúde podem ter acesso à vacina da Influenza em todas as salas de vacina, localizadas nas Unidades de Saúde da Família (USF), nas Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização, além dos pontos extras, instalados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, no Shopping Tambiá, que atuam com horários estendido e ofertam exclusivamente a vacina contra a gripe.

Grupos prioritários – A vacina da Influenza está disponível para todos que fazem parte do grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde. São eles: gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Para ter acesso a vacinação é necessário estar portando, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram nos grupos determinados deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante de vínculo com a empresa ou instituição onde atua (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque). Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Locais e horários de vacinação:

– Unidades de Saúde da Família (USFs)

Com todas as vacinas de Campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

– Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Com todas as vacinas de campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

– Home Center Ferreira Costa

Apenas a vacina de campanha contra a Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

– Shopping Sul

Apenas a vacina de campanha contra a Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

– Shopping Tambiá

Apenas a vacina de campanha contra a Influenza

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)