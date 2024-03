Yamada no Treze? Torcedores invadem redes sociais do meia após saída do Taubaté

O craque do Campeonato Paraibano 2023 está sem clube. Mas será que existe a possibilidade de ver Yamada no Treze novamente? Se depender da torcida, sim. É que os torcedores do Galo invadiram a postagem do jogador se despedindo do Taubaté após o fim da campanha na Série A2 do Campeonato Paulista e pediram o retorno ao Alvinegro.

Yamada no Galo? Torcida invade postagem do meia pedindo a sua volta

Com a camisa do Taubaté, Yamada foi bem, disputou 14 jogos e marcou 6 gols. No entanto, o time acabou eliminado na primeira fase da Série A2 do Paulistão. Com o fim da campanha para o clube, o meia está livre no mercado.

Chega ao fim de mais um ciclo em minha vida. Obrigado EC Taubaté, pela oportunidade de vestir sua camisa nesse Campeonato Paulista A2. Foram 14 jogos, 6 gols marcados. Seguimos rumo a novos objetivos e desafios. pic.twitter.com/tupnSYCVFd — LF Yamada (@lf_yamada) March 19, 2024

Na postagem se depesdindo do Taubaté, Yamada recebeu comentários de trezeanos pedindo pela sua volta ao Galo da Borborema. Vale lembrar que, com a camisa alvinegra, o jogador foi o principal destaque na campanha do título paraibano do ano passado. Depois do Treze, o camisa 10 teve uma passagem sem brilho pelo ASA.

Para 2024, contudo, a torcida não viu Yamada no Treze. É que o meia foi um dos jogadores campeões paraibanos que não voltaram ao clube. Mas os torcedores ainda lembram com carinho do craque do Paraibano passado.

Sem Yamada, o Treze vive um bom momento na temporada, pois terminou a primeira fase do Campeonato Paraibano na liderança. E mais do que isso, emplacou uma sequência de sete vitórias consecutivas.

Na semifinal do Paraibano, o Treze vai encarar o Sousa por uma vaga na final. Antes disso, o Galo tem a reta final da primeira fase da Copa do Nordeste. O Galo está no Grupo B e ainda luta pela classificação. Mas, no atual momento, está fora do G-4.

