Prefeitura garante atendimento de saúde e reforça parceria com a Escola do Teatro Bolshoi para alunos da rede municipal

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta quarta-feira (7), uma ação integrada de cuidado com alunos da Rede Municipal de Ensino que participam da parceria com a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC), por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). Vinte estudantes, sendo 14 veteranos e seis novatos, passaram por avaliações de saúde no Hospital Municipal do Valentina (HMV), com o objetivo de garantir que todos estejam com a saúde em dia antes do retorno às atividades escolares e artísticas no fim do mês de janeiro.

Os alunos realizaram consultas odontológicas, dermatológicas, oftalmológicas e avaliações de saúde mental, como parte do acompanhamento contínuo promovido pela gestão municipal. A diretora da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise), Fernanda Albuquerque, explicou que o cuidado é essencial para assegurar o bem-estar dos estudantes antes da viagem.

“Eles estão fazendo consulta odontológica, dermatológica, oftalmológica e de saúde mental. Vimos a necessidade desse cuidado com a saúde de todos eles e estamos providenciando para que possam retornar a Joinville. E todos estão bem para retornar às aulas no Bolshoi”, afirmou.

A diretora do Hospital Municipal do Valentina, Tania Menezes, destacou a importância da integração entre arte e saúde no acolhimento aos estudantes. “A arte e a saúde se encontraram hoje no Hospital Municipal Infantil. Tivemos a imensa alegria de acolher os adolescentes do projeto do Ballet Bolshoi que estão em João Pessoa. Para voar alto nos palcos, a base precisa estar firme. Por isso, organizamos uma manhã dedicada ao check-up integral desses jovens talentos, integrando avaliações físicas ao suporte psicológico e psiquiátrico especializado”, destacou.

“Nossa equipe multidisciplinar realizou uma avaliação completa, com um olhar atento não apenas à saúde física, mas também ao bem-estar emocional. Cuidar da mente e do corpo desses bailarinos é garantir que eles continuem brilhando com saúde e segurança. Acredito em uma gestão hospitalar que vá além do tratamento, focando no acolhimento e na prevenção. Ver o hospital municipal sendo referência de cuidado para instituições de tamanha relevância é um orgulho para todos nós”, completou Tania, agradecendo ainda à equipe médica, psicólogos e psiquiatras pelo acolhimento humanizado.

Segundo Fernanda Albuquerque, os estudantes vieram a João Pessoa para passar as festas de fim de ano com as famílias e já têm data definida para o retorno a Santa Catarina. “Eles chegaram aqui no dia 16 de dezembro e estarão embarcando para Joinville no final do mês de janeiro. Os 14 alunos que já estudam e vieram passar o Natal e o Ano Novo com a família estarão embarcando no dia 23 com os seis novatos”, detalhou.

Ainda de acordo com a diretora da Defise, os seis alunos novatos, aprovados na seleção realizada em outubro, irão residir em Joinville pela primeira vez. Ela ainda destacou que o acompanhamento de saúde é realizado tanto no meio quanto no final do ano, no período de férias dos alunos, e já integra oficialmente o calendário da rede municipal.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas que envolvem a parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, considerada a maior e mais prestigiada instituição de balé do País. A cooperação teve início em 2002, durante a primeira gestão do prefeito Cícero Lucena, e foi retomada em 2021, ampliando as oportunidades para alunos da Rede Municipal de Ensino.

Parceria com o Bolshoi – Atualmente, a Prefeitura de João Pessoa oferece apoio integral aos estudantes que participam do projeto. Em Joinville, a gestão mantém uma residência com manutenção completa, equipada para acolher os alunos com conforto e segurança. O espaço conta com quartos adequados, equipe de apoio formada por adultos e mães sociais, serviços de higienização contratados e acompanhamento de analistas e psicólogos.

Além do suporte residencial, os alunos conciliam a formação artística e acadêmica, frequentando um turno na Escola Profissional do Teatro Bolshoi e outro na escola regular, assegurando uma formação completa que alia educação, arte e cidadania.

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de João Pessoa reforça uma política pública de educação que vai além do ensino em sala de aula, integrando saúde, assistência e parcerias institucionais que ampliam o acesso dos estudantes da rede municipal a oportunidades de formação reconhecidas nacional e internacionalmente.