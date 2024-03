Sandra Marrocos aproveita janela partidária e pede desfiliação do PSB

Um ano após perder o comando do PSB de João Pessoa, a suplente de vereadora Sandra Marrocos aproveitou a janela partidária para anunciar que está deixando o partido. Em carta, divulgada na manhã desta quarta-feira (20), ela revela mágoas pela forma como foi substituída por Tibério Limeira e admite pretensões de concorrer novamente à Câmara Municipal de João Pessoa.

Após os acontecimentos de abril de 2023, restou insustentável permanecer num ambiente onde fui politicamente desrespeitada e violentada, num episódio de autoritarismo ao ser destituída da presidência do diretório municipal de João Pessoa sem a menor justificativa ou comunicação prévia. Foi quando percebi que o PSB definitivamente não era mais o espaço democrático de outrora”, diz na carta.

Histórica filiado do PSB, Sandra Marrocos foi eleita suplente de vereadora pelo PT, mas retornou para o PSB para a disputa ao cargo de deputada federal. Ficou como terceira suplente, com 7188 votos.

Desde maio do ano passado ocupa o cargo de Coordenadora-Geral do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, vinculado ao Ministério das Mulheres.

Novo partido

Na carta, Sandra Marrocos diz que ainda não definiu para qual partido deve migrar para a disputa em outubro.

Além do PT, sua antiga legenda, no campo progressista Sandra teria outras opções, como os partidos que formam a federação com o Partido dos Trabalhadores – PV e PCdoB. Também teria como possibilidade o PSOL e a Rede. Ao Conversa Política, Sandra disse que ainda não definiu. Lembra que tem até início de abril para fazer a escolha, prazo em que termina o período da janela partidária.

Veja abaixo a íntegra da carta

SIGAMOS NA LUTA, JOÃO PESSOA

Coração leve, Alma tranquila e minhas mãos cheias de responsabilidades. Estou mais pronta e preparada do que nunca. Sigamos na luta.

Com esses sentimentos em meu peito, anuncio minha desfiliação do Partido Socialista Brasileiro – PSB. Quando ingressei no PSB em 2003, estávamos num momento de renovação, de esperança, de celebração e de acolhimento com a vitória do presidente Lula.

O PSB representou para o nosso primeiro mandato popular como vereadora, na cidade de João Pessoa, um espaço com ambiente favorável para receber ideias de diferentes áreas e das mais diferentes ordens de militâncias progressistas.

Por meio de um mandato a serviço do povo, tivemos a oportunidade de colaborar com o desenvolvimento da cidade e com o aprimoramento da cidadania de toda população, trazendo um olhar especial às pessoas em situação de pobreza, às mulheres, à comunidade LGBTQIA+ e à população negra, que sempre estiveram no centro da pauta que adotei como prioritária em toda a minha jornada política.

Ao longo de todo esse período, sempre colaborei com a construção do partido e com mandatos executivos de companheiros e colegas de legenda, num contexto de união e fortalecimento mútuo entre o PSB-JP e o PSB-PB, o que resultava em um saldo positivo tanto para a cidade de João Pessoa quanto para o estado da Paraíba como um todo.

Em 2014, o Brasil viu surgir um movimento de negação das instituições democráticas em resposta ao resultado da eleição para o executivo federal que tomou força e, dois anos depois, resultou no golpe que tirou a primeira mulher eleita, Dilma Rousseff, da presidência do país. Estabeleceu-se um cenário de preparação para a entrega do Brasil à extrema-direita.

Nesse contexto, encontrei respingos do cenário antidemocrático nacional no meu próprio partido, quando me vi deixando de ter espaço e apoio para continuar fazendo o trabalho que sempre realizei em defesa da cidadania. Por isso, após 15 anos de partido, senti que havia chegado ao fim a minha trajetória dentro do PSB e me filiei ao PT, onde passei pouco tempo em razão do convite para voltar a construir o PSB compondo sua direção. Mas após os acontecimentos de abril de 2023,restou insustentável permanecer num ambiente onde fui politicamente desrespeitada e violentada, num episódio de autoritarismo ao ser destituída da presidência do diretório municipal de João Pessoa sem a menor justificativa ou comunicação prévia. Foi quando percebi que o PSB definitivamente não era mais o espaço democrático de outrora.

Quero deixar claro que tais eventos locais não mancharam minha relação com a direção nacional do partido, a quem agradeço imensamente nas pessoas de Carlos Siqueira e Dora Pires, e de forma muito especial às mulheres socialistas pelo respeito, carinho e sororidade.

Embora esteja Brasília me dedicando ao importante trabalho de reconstrução do Ministério das Mulheres, e, consequentemente, do nosso país, sinto o dever de voltar a João Pessoa para reerguer um mandato popular voltado às pessoas por quem luto historicamente e que nesse momento não estão representadas da Câmara Municipal de João Pessoa. Estou pré-candidata a vereadora para honrar essa missão e esse propósito, tarefa que não poderei cumprir pelo PSB e, decorrência disso, anuncio minha desfiliação.

Estou com o coração tranquilo e sigo com muita fé no futuro novo que se inicia agora.

Para cada uma e cada um de vocês, reafirmo: estou mais pronta e preparada do que nunca. Vamos em frente, porque tudo vale a pena em defesa dessas nossas causas e bandeiras, que não são pequenas.

Sandra Marrocos.