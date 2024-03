Prefeitura prepara Semana do Pescado da Cecaf com preços acessíveis para a Semana Santa

Quem procura por peixes, camarões e mariscos comercializados a preços acessíveis para a Semana Santa deve ficar atento à Semana do Pescado da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf). O evento, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), começará no próximo dia 27 e irá até o dia 03 de abril, das 5h30 às 14h30.

Atum, tilápia, pescada amarela, camarão, caranguejo, aratu e uma variedade de peixes de água doce e salgada, para escolha do cliente, são alguns dos itens possíveis de encontrar na Cecaf. O local também é conhecido pela oferta de frutas, raízes, legumes, queijos, manteigas, goma, ervas medicinais e artesanato.

“É um evento que já faz parte do calendário da Sedurb e que faz a diferença na vida dos produtores. A Cecaf é um verdadeiro polo de fomento à agricultura familiar e a pesca artesanal. A Semana do Pescado contribui muito para o escoamento da produção. Estamos com uma excelente expectativa a para a edição deste ano, os produtores estão otimistas e, com certeza, realizaremos um grande evento. Também temos um grande planejamento para a Cecaf para os próximos meses, estamos constantemente dialogando com os pescadores, agricultores e artesãos que atuam no local, para encontrarmos formas de contribuir ainda mais com o trabalho deles”, destacou Rodrigo Trigueiro, secretário de Desenvolvimento Urbano.

“A Semana do Pescado gera grande expectativa para os agricultores e produtores que comercializam aqui na Cecaf. Como já é tradição no calendário de eventos da Sedurb, mais uma vez vai ser realizada a Semana do Pescado. Grande oportunidade para o público encontrar preços acessíveis e produtos de qualidade, vindo direto de produtores sem precisar de atravessadores. Teremos grande variedade de peixe, tanto de água salgada como de água doce e tudo está sendo preparado com muita dedicação. É interessante, porque os produtores têm a chance de escoar seus produtos e fazer uma renda extra neste período em que a procura aumenta”, explicou Roberto Filho, diretor da Cecaf.

Localização – A Cecaf está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, 1112, José Américo. A tradicional feira do local acontece sempre às quintas e sábados, das 05h às 12h.

Serviço:

Semana do Pescado da Cecaf

Data: de 27 de março a 03 de abril

Horário de funcionamento durante o evento: 5h30 às 14h30