Mulheres do Residencial Vista Alegre participam de oficina de caiaque na Praia do Cabo Branco

“Uma experiência única e maravilhosa”. Assim a dona de casa Jéssica Maria de Oliveira definiu a participação dela e de outras mulheres, na oficina de caiaque promovida pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação Social (Semhab), em parceria com a Secretaria de Juventude, Esportes e Recreação (Sejer), como parte das atividades do ‘Dia Internacional da Mulher’, comemorado durante todo o mês de março. A oficina de caiaque, realizada nesta terça-feira (19), teve a participação das mulheres do Residencial Vista Alegre, no bairro Colinas do Sul, que tiveram a oportunidade de viver uma manhã de lazer na Praia do Cabo Branco.

A secretária municipal de Habitação Social, Socorro Gadelha, disse que são depoimentos como o de Jéssica Maria que servem de incentivo para continuar trabalhando, lembrando que as mulheres sempre foram tratadas com nobreza pelo programa habitacional do município e têm prioridade na assinatura dos contratos quando a família é contemplada com uma moradia.

“Nós resolvemos fazer uma programação diferente proporcionando experiências que elas nunca tinham vivido, como por exemplo remar sobre as ondas em um caiaque. Tenho certeza que elas nunca vão esquecer essa experiência e é preciso lembrar que nós já fazemos um trabalho cotidiano com essas mulheres, que são donas de casa, mães e chefes de família e na maioria dos casos trabalham fora de casa para garantir o sustento da família”, comentou Socorro Gadelha.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, deu as boas-vindas às mulheres que participaram da oficina de caiaque, lembrando que tudo foi organizado pensando no bem-estar das moradoras do Residencial Vista Alegre. “Nós conhecemos a realidade dentro das residências e sabemos a importância que essas mulheres têm dentro da estrutura familiar de cada uma delas, por isso, estamos fazendo um mês da mulher diferente e assim estamos seguindo uma orientação da gestão do prefeito Cícero Lucena, que tem como uma de suas metas a melhoria da qualidade de vida das famílias assistidas pelo programa habitacional de Prefeitura”, ressaltou.

Antes de entrar no mar, o professor Juliano Amaral, da equipe da Sejer, repassou instruções sobre como elas deveriam se equilibrar no caiaque e remar sobre as ondas. O professor disse que aquela era uma turma diferente formada por mulheres simples que nunca tinham subido num caiaque, por isso tinha dado orientações sobre a forma de remar já que elas nunca tiveram uma experiência assim antes. “O importante é proporcionar as mulheres um momento de emoção e descontração, o contato com o mar e a natureza para ter mais qualidade de vida”, frisou.

A dona de casa Jéssica Maria, que é mãe de dois filhos pequenos, disse que se sentiu poderosa remando com o caiaque sobre as ondas. “Foi uma experiência onde eu aprendi a superar as minhas limitações e o medo de enfrentar o mar, uma coisa que a gente pode comparar com a nossa vida, quando precisamos ter coragem para enfrentar os problemas do dia a dia. Aproveito para agradecer à Prefeitura de João Pessoa por ter mudado a minha vida desde o momento em que entregou a chave do apartamento onde eu moro com meus dois filhos”, afirmou.

Outra moradora do Residencial Vista Alegre que definiu a oficina como uma experiência única foi a dona Maria Nazinha Nunes Alves, que contou que nunca tinha pensado que um dia na vida iria andar de caiaque na praia. “Depois de ter virado idosa e de ter criado os meus filhos, eu tive uma sensação incrível remando sobre a água, foi uma coisa maravilhosa”, comentou. Ela revelou que sempre acompanha as atividades promovidas pelos técnicos da Secretaria de Habitação, salientando que mudou de vida quando saiu da Rua do Arame, no Grotão, para morar no Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul.