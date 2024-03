Sefin realiza semana de capacitação para servidores que atuam com a prestação de contas da Capital

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta semana, a terceira edição do Capacita Sefin, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). O evento teve o objetivo de qualificar o quadro de servidores públicos da administração direta e indireta do município que atuam diariamente com a prestação de contas.

“Concluímos à terceira edição desse projeto que visa sempre ampliar os conhecimentos dos nossos servidores e tornar cada vez mais eficiente a prestação das contas. Neste evento, os servidores têm a oportunidade de se qualificar e tirar dúvidas da atividade diária que eles exercem nas contas municipais”, afirmou o secretário de Finanças, Brunno Sitônio.

Nesta edição, o treinamento contábil discutiu, entre outros temas, a gestão de tesouraria, com a presença do auditor federal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Stéphano Leite. “O servidor público precisa entender seu papel na sociedade e conseguir, através dessas capacitações, sempre melhorar a prestação dos serviços à sociedade”, destacou.

Ele explicou o que foi abordado no encontro. “A capacitação teve como foco apresentar aos servidores a importância de uma gestão de tesouraria moderna, as características fundamentais como a centralização de recursos em conta única, gestão ativa de caixa, a importância dos sistemas financeiros integrados e unificados e da eficiência do fluxo de caixa. Além disso, a gestão de crédito, arrecadação tributária e os pagamentos efetuados pelo município”, disse.

Temas – Na terça (12) e quarta-feira (13), o Capacita Sefin abriu discussões sobre Aspectos Gerais da Contabilidade e da Elaboração de Notas Explicativas aos Balanços Públicos. Na quinta (14), a capacitação abordou as Obrigações Acessórias na Administração Pública e, nesta sexta-feira (15), encerrou com o tema Prestação de Contas Municipal e Boas Práticas na Administração Pública.