João Pessoa é destaque em encontro que compartilha e promove as melhores práticas em segurança pública

João Pessoa é destaque no evento nacional que compartilha e promove as melhores práticas em segurança pública e prevenção às violências. O Connex 2024 está sendo realizado, nesta quinta-feira (14) e sexta-feira (15), na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), está mostrando os resultados obtidos pela implantação da Central de Videmonitoramento na cidade.

“O prefeito Cícero Lucena me deu a honrosa missão de representá-lo nesse evento de extrema importância como é o Connex, que é promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos e tem como eixo a segurança pública. Nós estamos aqui aprendendo e trocando conhecimentos e estratégias do que vem dando certo em cada parte do Brasil. É uma experiência edificadora, certamente volto para João Pessoa com a bagagem carregada de conhecimento”, destacou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital.

As boas práticas em prevenção de crimes patrimoniais estão entre os temas abordados no encontro nacional. Nesse quesito, a capital paraibana teve destaque com um modelo de sucesso, que é a Central de Videomonitoramento, que foi assunto da palestra ‘Programa de Segurança Patrimonial com Tecnologia’.

“É gratificante falar da Central de Videomonitoramento instalada na Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, sobretudo, sendo citada como um case de sucesso neste encontro nacional que aborda as práticas que estão dando certo no tema de prevenção aos crimes patrimoniais. Temos uma central equipada com tecnologia de ponta e Inteligência Artificial, que já monitora mais de 100 prédios públicos. As câmeras de segurança possuem alta resolução e analíticos de última geração que reconhecem situações de perigo e emitem alarmes de forma automatizada. O analítico reconhece um incidente automaticamente e avisa ao operador para tomar a decisão necessária para aquele alarme, como por exemplo acionar uma equipe de policiamento da Guarda para o determinado local”, frisou.

O evento – O Connex 2024 é um encontro que reúne agentes e gestores públicos, organizações do Terceiro Setor, instituições de ensino, empresas e membros da sociedade com o objetivo de compartilhar e promover as melhores práticas em segurança pública e prevenção às violências. Este ano, está sendo realizado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Modelo para o Senado – Durante esta semana, uma equipe do Senado Federal realizou uma visita institucional às instalações da Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa. A equipe, que contou com representantes do setor administrativo com foco nas licitações, setor de inteligência e também de segurança, veio conhecer de perto o equipamento para adquirir expertise para a instalação de uma central semelhante no Senado.

Durante a visita, foram demonstradas as funcionalidades do sistema, com foco em um estudo técnico para a implantação de tecnologia de câmeras de monitoramento inteligente. O grupo também visitou uma das escolas municipais monitoradas pela Prefeitura de João Pessoa.