Bayer Leverkusen x Qarabag ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2023/24, HOJE (14/03)

Bayer Leverkusen recebe o Qarabag FK em confronto decisivo pela Liga Europa

Na quinta-feira, 14 de março, o Bayer Leverkusen receberá o Qarabag FK na BayArena, na Alemanha, para o segundo jogo das oitavas de final da Liga Europa. Após um empate emocionante por 2 a 2 no primeiro jogo em Baku, as duas equipes se preparam para um confronto crucial em busca de uma vaga nas quartas de final.

O Bayer Leverkusen precisou se recuperar de uma desvantagem de dois gols para garantir o empate na primeira partida, criando uma partida de volta intrigante na Alemanha, com uma vaga nas quartas de final em jogo.

O recorde de invencibilidade do Leverkusen em todas as competições estava seriamente ameaçado de acabar na semana passada, quando o Qarabag entrou nos últimos 20 minutos do primeiro jogo no Azerbaijão com uma vantagem de dois gols, graças aos gols de Yassine Benzia e Juninho.

No entanto, Xabi Alonso teve que contar com alguns reservas para igualar o placar para o Leverkusen, com Florian Wirtz diminuindo o placar com uma bela jogada e finalização, antes de Patrik Schick marcar o gol do empate dramático aos 92 minutos.

O Leverkusen seguiu seu quinto empate na temporada com sua 31ª vitória em todas as competições, vencendo o Wolfsburg por 2 a 0 no último domingo. Nathan Tella e Wirtz marcaram os gols em cada tempo, mantendo a liderança do clube com 10 pontos de vantagem na Bundesliga, faltando apenas nove jogos para o fim.

Após perder para a Roma nas semifinais da Liga Europa na temporada passada, o Leverkusen está determinado a alcançar um resultado melhor este ano e chegar à sua primeira final europeia desde a decisão da Liga dos Campeões em 2001-02. O Leverkusen deve entrar em campo confiante, pois avançou em sete das 10 eliminatórias europeias anteriores após empates no primeiro jogo.

O Leverkusen terá o apoio de sua torcida na BayArena, onde venceu todos os três jogos na Liga Europa desta temporada, incluindo uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Qarabag em outubro. A equipe de Alonso busca se tornar apenas a segunda equipe na história da Copa da UEFA/Liga Europa a marcar quatro ou mais gols em quatro jogos consecutivos em casa, após eles mesmos em 1994-95.

O Qarabag, competindo nas oitavas de final de uma competição europeia importante pela primeira vez em sua história, certamente se orgulhou de sua atuação no primeiro jogo, com Alonso admitindo após a partida que o time azerbaijano “teve azar” por não segurar a vitória.

Os “Cavaleiros” ampliaram sua série invicta em todas as competições para oito jogos após vencer o Zira por 3 a 1 em casa no último fim de semana, mantendo sua vantagem de 23 pontos na liderança da Premier League do Azerbaijão. Com gols de Nariman Axundzada, Richard Almeida e Adama Diakhaby, o Qarabag registrou sua 20ª vitória na liga nesta temporada.

Apesar de ter problemas em vencer na Alemanha no passado, o Qarabag está determinado a continuar sua boa fase e buscar um resultado positivo na BayArena. Com a capacidade de marcar gols e uma série invicta, os visitantes buscarão surpreender o Leverkusen e avançar para as quartas de final.

Com base na qualidade das equipes e na importância do jogo, espera-se um confronto emocionante e disputado na BayArena. O resultado final pode depender da eficiência de cada equipe em aproveitar suas oportunidades de gol e da determinação em conquistar a vitória e a vaga nas quartas de final da Liga Europa.