Vacinação contra influenza é antecipada na Paraíba

A antecipação segue uma orientação do Ministério da Saúde, que determinou o início da campanha no dia 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. De acordo com o MS, a campanha é realizada tradicionalmente entre os meses de abril e maio. A pasta negociou a entrega antecipada das vacinas para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A chefe do Núcleo de Imunizações da SES, Márcia Mayara, afirma que a Paraíba já recebeu as doses da vacina e está repassando para os municípios. Ela destacou que no dia 13 de abril haverá o Dia D de mobilização.