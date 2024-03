onde acompanhar, arbitragem e estatísticas

Botafogo-PB x Treze pelo Paraibano 2024 será o primeiro Clássico Tradição do ano. Belo e Galo da Borborema duelarão às 20h30 desta quarta-feira (13), no Almeidão, em João Pessoa, pela 8ª rodada da competição.

+ Veja a tabela do Campeonato Paraibano

Líder, o invicto Botafogo-PB entrará em campo já classificado de forma antecipada à semifinal do Campeonato Paraibano. Em sete jogos, venceu cinco embates e empatou duas vezes. Uma vitória diante do Galo sacramenta a liderança da 1ª fase para a equipe pessoense.

Também classificado às semifinais do Paraibano, o atual campeão Treze está na vice-liderança, com 15 pontos. Se vencer o time da Maravilha do Contorno, a equipe do Presidente Vargas assumirá a ponta da tabela do estadual.

+ Confira as estatísticas do estadual

Estatísticas dos times no Paraibano 2024

1º BOTAFOGO-PB: 17 pontos | 7j | 5v | 2e | 0d | 13gp | 4gs | 9sg

2º TREZE: 15 pontos | 7j | 5v | 0e | 2d | 13gp | 6gs | 7sg

Dia, hora e local de Botafogo-PB x Treze pelo Paraibano 2024

Dia : 13.mar

: 13.mar Hora : 20h30

: 20h30 Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de Belo x Galo

Onde assitir: TV Arapuan.

TV Arapuan. Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Treze ficarão por conta da CBN .

pelas ondas do rádio, as emoções de ficarão por conta da . Tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Escalações prováveis

BOTAFOGO-PB: Dalton; Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Thalyson e Bruno Leite; Jean Silva, Paulinho e Pipico. Téc.: Moacir Júnior.

Dalton; Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Thalyson e Bruno Leite; Jean Silva, Paulinho e Pipico. Moacir Júnior. TREZE: Igor Rayan; Felipe Pacajus, Luis Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Roberto e Edmundo; Will Viana, Xandy e Lucas Mineiro. Téc.: William De Mattia.

Arbitragem

Árbitro principal: Willian Cácio de Oliveira

Willian Cácio de Oliveira Assistente 1: Rafael Guedes de Lima

Rafael Guedes de Lima Assistente 2: Schumacher Marques Gomes

Schumacher Marques Gomes Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho

Dia a Dia do Botafogo-PB

Belo se reapresenta nesta segunda e treina a partir das 15h.

O Belo encerra a preparação para enfrentar o Galo no clássico.

O Botafogo-PB divulgou os preços dos ingressos para a partida contra o Treze. Os preços variam de R$ 15 a R$ 120.

Setor Sol

Meia: R$ 15

Inteira: R$ 30

Setor Sombra

Meia: R$ 30

Inteira R$ 60

Cadeiras

Meia: R$ 60

Inteira: R$ 120

Dia a Dia do Treze

Treze tem dia de reapresentação durante a tarde.

O Galo encerra a preparação para encarar o Botafogo-PB.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba