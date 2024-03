Cícero Lucena apresenta João Pessoa 24 horas, que amplia a oferta de serviços da Prefeitura de forma online

Uma gestão municipal cada vez mais moderna e conectada com as necessidades do cidadão, onde todos os seus serviços podem ser acessados online, de forma ágil, transparente, sem burocracia, durante o dia inteiro, todos os dias da semana, no aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. A iniciativa João Pessoa 24 horas foi apresentada pelo prefeito Cícero Lucena, nesta segunda-feira (11), no Centro Administração Municipal (CAM), em Água Fria, com a presença do vice-prefeito Leo Bezerra e de todos os secretários municipais.

A iniciativa amplia o acesso da população aos serviços da Prefeitura e representa mais um avanço tecnológico da gestão municipal, que já havia colocado em prática o Papel Zero, sistema de tramitação eletrônica de documentos responsável pela economia de R$ 40 milhões aos cofres municipais, além do João Pessoa na Palma da Mão, com acesso a todos os serviços de zeladoria, assistência social, serviços de saúde, incluindo até a marcação de cirurgias, por meio do Opera João Pessoa.

“Estamos aperfeiçoando, usando a tecnologia como ferramenta, como instrumento para ter uma gestão transparente, eficiente, capaz, mais humanizada, que é o nosso desejo, que a cidade merece e que nós vamos buscar isso incansavelmente”, disse o prefeito, explicando que, a partir de abril, com a ampliação dos serviços de forma virtual, o expediente na Prefeitura passará a ser seis horas corridas, das 8h às 14h. A medida, de acordo com o gestor, dará maior comodidade ao cidadão e trará mais economia para a Prefeitura.

“Reduz custo de energia, de ar-condicionado, nós podemos dizer que contribui para a mobilidade da cidade, porque na hora que a gente usa a tecnologia, você não precisa se deslocar até a Prefeitura, você está contribuindo com menos volume de carro nas nossas avenidas, isso contribui para o meio ambiente, pelo consumo de combustíveis fósseis que contribui na qualidade do meio ambiente”, concluiu.

O João Pessoa 24 horas amplia a oferta de servidos de forma virtual, com mais eficiência. Entre as novidades está o Alvará 24 horas, que estabelece o procedimento para a aprovação de projetos e emissão de alvarás de construção para residências unifamiliares, casas geminadas, canteiro de obras e muros. O procedimento pode ser requerido exclusivamente pelo responsável técnico autorizado pelo proprietário, sendo estes responsáveis pela regularidade da obra. Essa forma de licenciamento tem procedimentos específicos de auditoria e controle e está submetida a toda a legislação vigente.

O secretário municipal da Administração, Valdo Alves, disse que a plataforma é fruto de um estudo feito junto a todas as secretarias, da Prefeitura, onde cada uma apresentou as suas demandas de atendimento à população, para oferecer, de forma digital, todos os serviços que poderiam ser ofertados presencialmente. Essa iniciativa, de acordo com o secretário, coloca João Pessoa entre as 10 capitais do Brasil mais tecnológicas do País em uso de tecnologia.

“Esse respeito ao cidadão, esse respeito ao cliente da Prefeitura, é um pilar muito importante na gestão da Prefeitura. Então, a gente tinha que botar muita tecnologia na gestão pública. Com isso, daria muita agilidade nos trâmites internos e, com isso, a gente ganharia o respeito do cidadão, mostrando transparência em todos os atos administrativos. Então, nós começamos, traçamos um plano, todo ele conversado com os demais secretários, vendo as demandas de cada secretaria que havia com os cidadãos pessoenses, e traçamos um plano e fomos às missões de cumprir. Botamos muitos parceiros, botamos muita tecnologia e muitos sistemas e métodos para, sim, conseguir tornar a Prefeitura ainda mais eficiente”, afirmou o secretário.