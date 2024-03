Prefeitura realiza primeira ação ‘Saúde+Perto’ do ano voltada ao público feminino

07/03/2024 |

19:00 |

102

A Prefeitura de João Pessoa realiza a primeira ação ‘Saúde +Perto’ do ano, em alusão ao Dia da Mulher, celebrado neste sábado (8). Esta será a segunda edição do ‘Saúde+Perto Mulher’ e acontecerá na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, em Mangabeira, das 8h às 12h.

“Estamos retomando o ‘Saúde+Perto’, que acontece no sentido de reforçar as ações de prevenção e promoção da saúde da população. Para a primeira do ano, estaremos ofertando uma manhã inteira de cuidados voltados ao público feminino. Lembrando que, apesar de acontecer no bairro de Mangabeira, a ação é voltada a todas as mulheres da nossa cidade que queiram ser atendidas”, destaca a Diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Alline Grisi.

No ‘Saúde+Perto Mulher’ estarão sendo ofertadas práticas integrativas, consultas especializadas com psiquiatra, psicólogo, ginecologista e obstetra, nutricionista, clínico geral, além de vacinação, atualização e cadastro do Cartão do SUS, serviço de regulação para agendamento dos exames que possam ser solicitados na ação, cadastro no programa Remédio em Casa, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e distribuição de preservativos.

Para participar da ação, é importante levar os documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.